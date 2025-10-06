Mamička sa raz zobudí a objíme ma, verí malý Martinko. Pomôžme Juliáne v bdelej kóme zabojovať o život
Každý deň je bojom o nádej.
Juliána je 33-ročná mamička z Prešova, ktorá pred tri a pol rokmi upadla do bdelej kómy. Jej manžel Lukáš a synček Martinko žijú každý deň s nádejou, že sa Juliána k nim vráti a bude ich môcť zase plnohodnotne objať.
Tragédia, ktorá postihla mladú rodinu
Juliána sa od malička tešila na rolu mamičky. Narodenie syna v júli 2020 bolo splneným snom, ktorý priniesol do rodiny nekonečnú radosť. Bohužiaľ, iba niekoľko mesiacov po Martinkovom narodení prišla nečakaná zdravotná komplikácia. Pri plánovanej kontrole srdca v Košiciach diagnostikovali zhoršenie činnosti plastiky aortálnej chlopne, ktorú jej lekári operovali už v roku 2016. Na základe odporúčaní podstúpila 26. januára 2021 druhú operáciu srdca, pri ktorej jej implantovali umelú aortálnu chlopňu.
Osudný deň prišiel 11. februára 2021, keď Lukáš zistil, že Juliána prestala dýchať. Napriek jeho okamžitej snahe ju zachrániť bola Juliána oživovaná privolanou posádkou RLP a následne hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Napriek starostlivosti lekárov sa jej zdravotný stav pravidelne zhoršoval a odvtedy je v bdelej kóme.
Náročná cesta za uzdravením
Rodina sa nevzdáva. Lukáš zostal so synom doma, no ani s pomocou blízkych nemôže zabezpečiť takú odbornú starostlivosť, ktorú Juliána potrebuje. Po prepustení z nemocnice bola Juliána dočasne umiestnená v hospici a absolvovala aj rehabilitácie na Slovensku, ktoré mierne stabilizovali jej zdravotný stav. Podarilo sa jej prejsť do stavu slabého vedomia, kedy dokáže reagovať na podnety rodiny, komunikovať jednoduchými spôsobmi a prejavovať prvé známky pokroku.