Mamička sa raz zobudí a objíme ma, verí malý Martinko. Pomôžme Juliáne v bdelej kóme zabojovať o život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mamička sa raz zobudí a objíme ma, verí malý Martinko. Pomôžme Juliáne v bdelej kóme zabojovať o život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou.

Mám dieťa, prekvapil ju na prvom rande. Vlada Voštinára jeho Klaudia milovala, aj keď počítal každú korunu

Senior stál pri ceste a čakal na pomoc. Žilinčan zastavil a svojím gestom mu daroval viac, než len odvoz

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dával jej ultimátum. Dominika Rošková až pri mladšom Adamovi žije lásku ako z filmu

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

SLEDUJE NÁS 207 277 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mamička sa raz zobudí a objíme ma, verí malý Martinko. Pomôžme Juliáne v bdelej kóme zabojovať o život

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Každý deň je bojom o nádej.

Juliána je 33-ročná mamička z Prešova, ktorá pred tri a pol rokmi upadla do bdelej kómy. Jej manžel Lukáš a synček Martinko žijú každý deň s nádejou, že sa Juliána k nim vráti a bude ich môcť zase plnohodnotne objať.

Tragédia, ktorá postihla mladú rodinu

Juliána sa od malička tešila na rolu mamičky. Narodenie syna v júli 2020 bolo splneným snom, ktorý priniesol do rodiny nekonečnú radosť. Bohužiaľ, iba niekoľko mesiacov po Martinkovom narodení prišla nečakaná zdravotná komplikácia. Pri plánovanej kontrole srdca v Košiciach diagnostikovali zhoršenie činnosti plastiky aortálnej chlopne, ktorú jej lekári operovali už v roku 2016. Na základe odporúčaní podstúpila 26. januára 2021 druhú operáciu srdca, pri ktorej jej implantovali umelú aortálnu chlopňu.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Osudný deň prišiel 11. februára 2021, keď Lukáš zistil, že Juliána prestala dýchať. Napriek jeho okamžitej snahe ju zachrániť bola Juliána oživovaná privolanou posádkou RLP a následne hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Napriek starostlivosti lekárov sa jej zdravotný stav pravidelne zhoršoval a odvtedy je v bdelej kóme.

Náročná cesta za uzdravením

Rodina sa nevzdáva. Lukáš zostal so synom doma, no ani s pomocou blízkych nemôže zabezpečiť takú odbornú starostlivosť, ktorú Juliána potrebuje. Po prepustení z nemocnice bola Juliána dočasne umiestnená v hospici a absolvovala aj rehabilitácie na Slovensku, ktoré mierne stabilizovali jej zdravotný stav. Podarilo sa jej prejsť do stavu slabého vedomia, kedy dokáže reagovať na podnety rodiny, komunikovať jednoduchými spôsobmi a prejavovať prvé známky pokroku.

Prečítajte si tiež: Dám jej aj svoje srdce, len nech tu je. Malá Sofia bojuje s nádorom, jej rodina sa odmieta vzdať nádeje

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.