Chcem žiť, prosí Marcela, ktorú ničí rakovina. Nádej existuje, poisťovňa jej však zatvorila dvere
Dobré noviny
Chcem žiť, prosí Marcela, ktorú ničí rakovina. Nádej existuje, poisťovňa jej však zatvorila dvere
Chcem žiť, prosí Marcela, ktorú ničí rakovina. Nádej existuje, poisťovňa jej však zatvorila dvere

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Marcela má šancu vďaka novému lieku, rodina to však sama nezvládne.

Marcela má 53 rokov a pred niekoľkými rokmi jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Podstúpila všetky dostupné možnosti liečby – operácie, chemoterapiu, rádioterapiu aj udržiavaciu liečbu. Napriek tomu je ochorenie v progrese. Jedinou nádejou na záchranu jej života je liek TRUQAP, ktorý jej poisťovňa zatiaľ neschválila.

„Volám sa Marcela a prihováram sa k vám, priatelia, rodina a všetci dobrí ľudia, s láskou a pokorou v srdci. Mám 53 rokov a chcem žiť, byť mamkou, manželkou, priateľkou a človekom, ktorý bude môcť opäť pomáhať iným,“ píše Marcela.

Prvý stret s chorobou

Rakovina prsníka jej do života vstúpila, keď mala 39 rokov. Ako samoživiteľka hľadela na svoju šesťročnú dcéru a presviedčala samu seba, že musí boj vyhrať. Podstúpila operáciu, štandardnú chemoterapiu, rádioterapiu a udržiavaciu liečbu po dobu piatich rokov.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Zmenila životný štýl – viac športovala, začala behať a našla si nové záľuby. Dokonca preniesla svoju kreativitu do pečenia tort pre priateľov. Zdalo sa, že sa veci vracajú do normálu, no osud jej pripravil ďalšiu skúšku.

Druhá fáza rakoviny: neľahká cesta

V 49 rokoch, po prekonaní ochorenia COVID-19, jej náhodné ultrazvukové vyšetrenie potvrdilo recidívu – metastázy karcinómu prsníka v pečeni. Odvtedy uplynulo 4,5 roka neustáleho boja. Marcela absolvovala všetky predpísané liečby pre invazívny lobulárny metastazujúci karcinóm prsníka, vrátane:

  • Hormonálnej liečby CDK4/6
  • Klinickej štúdie VERITAC2
  • Exemestanu + Everolimus
  • Chemoterapie Navelbin
  • Nového, nákladného lieku Trodelvy ako samoplatca

Počas tejto cesty prekonala bolestivé vedľajšie účinky liečby, trombózu, rozšírenie metastáz do kostí a brušnej oblasti a nutnosť pravidelných punkcií ascitu. Nová biopsia pečene odhalila nové mutácie, čím sa znížili jej šance na stabilizáciu ochorenia.

TRUQAP – jediná nádej

