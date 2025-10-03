Chcem žiť, prosí Marcela, ktorú ničí rakovina. Nádej existuje, poisťovňa jej však zatvorila dvere
Marcela má šancu vďaka novému lieku, rodina to však sama nezvládne.
Marcela má 53 rokov a pred niekoľkými rokmi jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Podstúpila všetky dostupné možnosti liečby – operácie, chemoterapiu, rádioterapiu aj udržiavaciu liečbu. Napriek tomu je ochorenie v progrese. Jedinou nádejou na záchranu jej života je liek TRUQAP, ktorý jej poisťovňa zatiaľ neschválila.
„Volám sa Marcela a prihováram sa k vám, priatelia, rodina a všetci dobrí ľudia, s láskou a pokorou v srdci. Mám 53 rokov a chcem žiť, byť mamkou, manželkou, priateľkou a človekom, ktorý bude môcť opäť pomáhať iným,“ píše Marcela.
Prvý stret s chorobou
Rakovina prsníka jej do života vstúpila, keď mala 39 rokov. Ako samoživiteľka hľadela na svoju šesťročnú dcéru a presviedčala samu seba, že musí boj vyhrať. Podstúpila operáciu, štandardnú chemoterapiu, rádioterapiu a udržiavaciu liečbu po dobu piatich rokov.
Zmenila životný štýl – viac športovala, začala behať a našla si nové záľuby. Dokonca preniesla svoju kreativitu do pečenia tort pre priateľov. Zdalo sa, že sa veci vracajú do normálu, no osud jej pripravil ďalšiu skúšku.
Druhá fáza rakoviny: neľahká cesta
V 49 rokoch, po prekonaní ochorenia COVID-19, jej náhodné ultrazvukové vyšetrenie potvrdilo recidívu – metastázy karcinómu prsníka v pečeni. Odvtedy uplynulo 4,5 roka neustáleho boja. Marcela absolvovala všetky predpísané liečby pre invazívny lobulárny metastazujúci karcinóm prsníka, vrátane:
- Hormonálnej liečby CDK4/6
- Klinickej štúdie VERITAC2
- Exemestanu + Everolimus
- Chemoterapie Navelbin
- Nového, nákladného lieku Trodelvy ako samoplatca
Počas tejto cesty prekonala bolestivé vedľajšie účinky liečby, trombózu, rozšírenie metastáz do kostí a brušnej oblasti a nutnosť pravidelných punkcií ascitu. Nová biopsia pečene odhalila nové mutácie, čím sa znížili jej šance na stabilizáciu ochorenia.