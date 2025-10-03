Za liečivou vodou nemusíte cestovať do Svätej zeme. Slovenské Mŕtve more vás zahreje i v chladnom počasí - Dobré noviny
Dobré noviny
Za liečivou vodou nemusíte cestovať do Svätej zeme. Slovenské Mŕtve more vás zahreje i v chladnom počasí
Za liečivou vodou nemusíte cestovať do Svätej zeme. Slovenské Mŕtve more vás zahreje i v chladnom počasí

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @freepik / Google Maps

Zázrak, ktorý ohromil aj vedcov.

Predstavte si miesto, kde sa môžete ponoriť do vody pripomínajúcej exotické Mŕtve more – no bez toho, aby ste museli precestovať tisíce kilometrov do Izraela či Jordánska. Miesto, kde sa dá kúpať aj vtedy, keď vonku udrú mrazy a padá sneh. Znie to neuveriteľne? A predsa takéto miesto na Slovensku existuje.

Zázrak z treťohôr

Nie je to more, a predsa si vyslúžilo pomenovanie „slovenské Mŕtve more“. Ako uvádza portál Interez, jeho história siaha milióny rokov späť – do čias, keď Podunajskú nížinu pokrývalo obrovské treťohorné more. Dnes tu z jeho pozostatkov vyviera silne mineralizovaný prameň, ktorý odborníci považujú za svetový unikát.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=912224870912605&set=pb.100063753020427.-2207520000&type=3

Reč je o obci Podhájska, v ktorej v roku 1973 dva kilometre hlbokým vrtom narazili na vodu, ktorej zloženie je porovnateľné so spomínaným morom na Blízkom východe. Obsahuje lítium, jodidy, bróm, sírany, vápnik či kremík – a každá z týchto látok má blahodarný účinok na ľudský organizmus.

Voda, ktorá lieči

Hnedastá, slaná a na prvý pohľad nie príliš lákavá voda dokáže pomôcť pri ochoreniach dýchacích ciest, problémoch so štítnou žľazou, reume, bolestiach kĺbov či pri kožných ochoreniach. Ako píše portál NašaVoda.sk, zloženie vody na Termálnom kúpalisku v Podhájskej je také unikátne, že v nej nedokážu prežiť baktérie ani plesne – práve preto si ju návštevníci pochvaľujú ako „tekutý zázrak“.

Odborníci tvrdia, že účinky tejto vody môžu byť ešte silnejšie než v prípade Mŕtveho mora na Blízkom východe.

Prečítajte si tiež: Dedinku zo Slovenska vyhlásili za jeden z najkrajších skrytých pokladov Európy. Predbehla aj Azory

Kúpanie v snehu aj v mrazoch

