Robil test na autizmus, no objavil inú diagnózu. Robbie Williams dokáže na pódium vyjsť len vďaka manželke
Vtieravé myšlienky z neho nedokážu dostať ani tisíce fanúšikov.
Za úsmevmi a vypredanými štadiónmi sa skrýva dlhoročný boj so skrytými diagnózami. Robbie Williams prvýkrát priznal, že roky tajne bojuje nielen s úzkosťou a ADHD, ale aj syndrómom, na ktorý prišiel, keď absolvoval test na autizmus. Spevák, ktorý sa každý deň snaží prekonať vnútorných démonov, otvorene hovorí, že by mohol byť olympijským víťazom v pretvárke.
Robbie Williams revela que padece síndrome de Tourette en pódcast británico https://t.co/bInbw0I5a5 #NDigital pic.twitter.com/FdE6gidJs1— N Digital (@nuriapiera) October 1, 2025
Autistické črty
Robbie Williams bol iba dvadsiatnik, keď mu lekári diagnostikovali depresiu. Hlasy v hlave, ktoré prezýva „Rádio Rob“, mu našepkávali, že život nemá zmysel, že je „škaredý, tučný a nehodný“. Obľúbený spevák už roky bojuje o svoj duševný pokoj – má ADHD a dlhodobo sa liečil zo závislostí. Ako teraz priznal v podcaste I’m ADHD! No You’re Not, nedávno sa rozhodol otestovať aj na autizmu.
„Ukázalo sa, že nie som autista, ale mám autistické črty. Súvisia so spoločenskými vecami, s interakciou,“ vysvetlil Robbie a dodal, že test na autizmus mu vyšiel negatívny, ale odhalil „autistické črty“, ako je napríklad úzkosť pri opustení svojej postele – jeho „bezpečného priestoru“. „Keď som v posteli, to je moja komfortná zóna. Akékoľvek miesto mimo postele je mojou diskomfortnou zónou,“ pokračoval.
Olympijský víťaz v pretvárke
Napriek tomu, že roky vystupoval pred vypredanými štadiónmi a arénami, stále sa bojí turné. „Ľudia si myslia, že turné ma musí nadchnúť, ale ja som vydesený. Môj život na cestách je pre mňa neustála výzva,“ priznal spevák, ktorý samého seba označil za olympijského víťaza v maskovaní.
„Pretože to, čo som dokázal, bohužiaľ aj na svoju škodu, je, že vyzerám plný odvahy, namyslený a samoľúby a robím tie veľkolepé gestá, ktoré mi fungovali, pretože vďaka nim je moja tvár na plagátoch a ľudia si stále kupujú lístky. V skutočnosti sa však cítim presne opačne,“ prekvapil Robbie Williams, ktorý po spomínanom vyšetrení po rokoch zistil, že má Tourettov syndróm.