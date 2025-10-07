Z najlepšieho chlapa sa vykľul klamár, ktorý dlhoval milióny. Monika Absolonová už na spasiteľa nečaká - Dobré noviny
Z najlepšieho chlapa sa vykľul klamár, ktorý dlhoval milióny. Monika Absolonová už na spasiteľa nečaká
Z najlepšieho chlapa sa vykľul klamár, ktorý dlhoval milióny. Monika Absolonová už na spasiteľa nečaká

Monika Absolonová prekonala náročné časy a dnes sa znova usmieva.
Monika Absolonová prekonala náročné časy a dnes sa znova usmieva.

Česká herečka má zo vzťahu s bývalým partnerom dvoch synov.

„Na začiatku to bola až fyzická bolesť, prvý mesiac som myslela, že umriem,“ povedala Monika Absolonová niekoľko mesiacov po rozchode s otcom svojich dvoch synov pre Blesk. Českú herečku a speváčku poznala verejnosť aj fanúšikovia ako vždy veselú a spontánnu osobu, za úsmevom však skrývala veľkú bolesť.

Umelkyňa, ktorá mala šťastie na úspešnú kariéru, o partneroch to isté povedať nemohla. Najprv jej nevyšlo manželstvo s hokejistom Václavom Eiseltom a keď spoznala ďalšieho športovca, opäť hokejistu Tomáša Hornu, domnievala sa, že má doma najlepšieho chlapa na svete. O to väčším šokom pre ňu bolo, keď vyšlo najavo, že jej po celý čas klamal a mal miliónové dlhy. Rozchod s ním ju dohnal až k psychiatrovi, s problémami sa ale pobila a nakoniec aj vyrovnala. Dnes žije pre prácu a svojich synov a ako hovorí, na záchranu už nečaká – ale keby láska prišla, nepovie jej nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Speváčkou odmalička

Rodáčka z Benešova túžila byť speváčkou už od svojich siedmich rokov a za svojím snom si spočiatku išla, keď začínala v Kühnovom detskom zbore. Neskôr vyštudovala Strednú hotelovú školu v Prahe a po nej chodila na Akadémiu Jana Amosa Komenského. 

Po speve však stále túžila, na začiatku 90. rokov sa preto učila na hodinách spevu u uznávanej hudobnej pedagogičky a skladateľky Lídy Nopovej, potom tiež chodila k hlasovému poradcovi Eduardovi Klezlovi. 

Lucia Šoralová našla osudovú lásku a šťastie pri českom skladateľovi Ondřejovi Soukupovi.
Prečítajte si tiež: Tú by som nechcel mať doma. Lucia Šoralová našla šťastie pri staršom Ondrovi, ktorému nebola sympatická

Spev ako očista

Zásadným zlomom v jej kariére bolo účinkovanie v muzikáli Dracula. Dnes patrí Monika Absolonová v hudobnej aj hereckej brandži medzi najlepšie a najobsadzovanejšie muzikálové herečky a speváčky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa divadlo_broadway (@divadlo_broadway)

„Spev milujem a je to pre mňa forma psychickej očisty. Pri ničom inom svoje emócie tak nevyventilujem. Ale nie je to pri speve doma v kúpeľni. Musí k tomu byť publikum,“ prezradila Monika v rozhovore pre portál Vlasta.cz.

Brala to, že to je na celý život

No zatiaľ čo v kariére sa jej dlhodobo darilo, na poli lásky až také šťastie nemala.

