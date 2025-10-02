Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža - Dobré noviny
Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža
Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.
Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020. — Foto: Profimedia; Pamäť národa

Hovorili, že dopovala a pochybovali aj o tom, že je žena.

Nikto to nenatáčal, pretože nikto s ničím mimoriadnym nepočítal. Zachovala sa nahrávka iba posledných 150 metrov. „Vieš, že si zabehla svetový rekord?“ spýtal sa tréner Jarmily Kratochvílovej, keď na atletických pretekoch v Mníchove 26. júla 1983 v behu na 800 metrov vytvorila svetový rekord. A nie hocijak – bežkyne z celého sveta ho nedokázali prelomiť 41 rokov. Jarmilu Kratochvílovú obviňovali z dopingu a pri súťažiach kontrolovali aj to, či je žena. Legendárnu bežkyňu vždy mrzelo, že tí, čo ju obviňovali, nikdy nevideli, že trénovala ako na vojenskom výcviku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=916311923868721&set=bc.AbrKcqrfGXFI9etuKjGehcZKyIElF-f6ixV2SLpJNmkltTrdvt24ycwYADjAtHCR61q7ahsLrHjBBGeUncfMpBezNuJr9PcrFJdCgAGXCMgkS1Y5AqjBjHwlLFOflaWlghrQ5IhWS1fC3stpvdjIEAyCMTVdz9qJY1b1saFwRATJtw&opaqueCursor=AboeOgqHGir2919msqkCMG-cBmOwH6jivCiXfhu17ihilb7Am2DX_E6uan7FByM8nkGe8GPVfTtDEbApOeunfRJJJ5O9wlH99Dc3sRbo05fjvJBaHAC41kMI348-NGrySEDZXQ94W47jUAzIlyw8khF7CjnSQwnbprW6p3JdBow89kqP6-wzWWS4h6QLS5Zf0x6G8d8Eg0uxW9NbeWUZilTfoAM4eKotHsbnnYkns3CHC_J8J3su78v1KGSD5zBqUpDaIoKUF25czb6ykEcZ3_hiMtTvBzub85jYAc2mAKYk0eTTALsF9UvaFwpzHMGwjkZDicnlR6F9WgY2aMGpdng5KU9h9yg7afpc-zKRJMplLNQqD5ILCRTgDJbhaBrGJKJFzeFiARjgUqR4N_3qG5153z6Fo93Ni7r2HCXql79LccgHaiTd2jwJBzjI15idC9oa9-NuYOsFn5k1njRz9fCEm9ucM8x1pHWsuk2h-vTq9VQuCvGnS_Oym9CCLyy9AlOKDKPyYEk0OoFTvNm4dFil8Z2PpXe6WRkRDd2sL-ihradO5nQK9aBkEFmxBv4IH6E

Dievča s veľkými ramenami

Ocko bol policajt a mamička pracovala na hospodárstve. Práve po nej Jarmila zdedila veľké ramená, vďaka ktorým ani ako dieťa nemala problém napichnúť balík slamy na vidly a hodiť ho strýkovi na voz.

Miloslav Mečíŕ v súčasnosti a v roku 1987.
Prečítajte si tiež: Ženil sa primladý a ľudia sa pýtali, prečo to robí. Miloš Mečíř očaril Petru ako génius vo vlastnom svete

„Keď sme mali voľno, stále sme lietali vonku. Naša telocvičňa bola príroda. Liezli sme po stromoch, cez ploty. Keď v zime rezali ľad na rybníku a vozili ho na chladenie do pivovaru, skákali sme z kryhy na kryhu. Domov sme prišli úplne premočení, mamička nám namazala chleba masťou, oblečenie zavesila nad kachle a hneď, ako uschlo, sme zase bežali von,“ spomínala pre Pamäť národa Jarmila, ktorá bola od detstva v pohybe, no nerobila žiaden šport.

Jarmila Kratochvílová.
Jarmila Kratochvílová. Foto: Pamäť národa

Adidasky z tuzexu

K atletike sa dostala až ako ôsmačka na základnej škole, keď prišiel na školu nový učiteľ a všetky dievčatá ho obdivovali. „Jarmila, urob s tým niečo. Veď na trojstovke predbiehaš všetkých chlapcov zo školy,“ hovoril jej.

Katie Ledecky so starým otcom / Katie Ledecky na olympiáde v Paríži
Prečítajte si tiež: Z Československa odišiel s piatimi dolármi vo vrecku. Šampiónka z hier sa stále riadi heslom deda Jaromíra

Aj neskôr na gymnáziu vynikala fyzickou zdatnosťou a uvedomovala si, že behala stále rovnako rýchlo ako chlapci. „Akoby sa rútil tank,“ hovorieval tréner Miroslav Kváč, ktorý si ju všimol. Okrem iného bol veliteľom v kasárňach, kde bolo šesťtisíc vojakov a vojenská nátura v ňom zostala aj po tom, čo odišiel do civilu. „Keď som prišla na tréning o päť minút neskôr, bolo zle,“ spomínala Jarmila, ktorej sa na prvé adidasky z tuzexu poskladala celá rodina a prispeli aj susedia.

