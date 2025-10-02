Cvičí aj po mozgovej príhode. 100-ročný kulturista má pre vás tri zaručené rady, ako sa hýbať - Dobré noviny
Cvičí aj po mozgovej príhode. 100-ročný kulturista má pre vás tri zaručené rady, ako sa hýbať
Cvičí aj po mozgovej príhode. 100-ročný kulturista má pre vás tri zaručené rady, ako sa hýbať

Andrew Bostinto.
Andrew Bostinto. — Foto: Instagram - national_gym_association

Prestane cvičiť, keď prestane dýchať.

Vo veku 100 rokov a štyroch mesiacov stále aktívne súťaží v kulturistike a získal titul Najstarší kulturista na svete. Pre Andrewa Bostinta to však nie je nič výnimočné – s úsmevom hovorí, že to bol len ďalší deň, ďalšie pódium a ďalšia príležitosť robiť to, čo miluje. „Ľudia sa ma pýtajú, kedy s tréningom skončím. Odpovedám im, že až keď prestanem dýchať,“ povedal pre Muscle & Fitness 100-ročný kulturista, ktorý vás namotivuje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NGA-National Gym Assoc., Inc. (@national_gym_association)

Nemali ani cent

Andrew sa narodil 11. januára 1925 v New Yorku, kde vyrastal v chudobnej rodine – namiesto vianočného stromčeka mali ozdobenú vetvičku a prvý darček dostal až pred desiatimi narodeninami. Dobre si pamätá na časy, keď raz požiadal matku o cent a ona mu povedala, že ho nemá. Už ako chlapec však objavil lásku k cvičeniu.

Zábery zo Sardínie.
Prečítajte si tiež: Existuje miesto, kde sa ľudia dožívajú 100 rokov a muži nezomierajú skôr. Známa vedkyňa odhalila jeho tajomstvo

V 12 rokoch začal trénovať, v 13 sa venoval gymnastike na hrazde a bradlách a v šestnástich sa jeho fotografie objavili v kulturistických časopisoch. „Keď sa na ne spätne pozerám, stále tomu nemôžem uveriť,“ prezradil. Jeho úspechy skončili v momente, keď Japonsko zaútočilo na Pearl Harbor a Andrew sa rozhodol narukovať do armády, kde nakoniec slúžil celých 29 rokov. Bojoval v Európe a v máji tohto roku mu udelili Bronzovú hviezdu za hrdinstvo počas druhej svetovej vojny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/abostinto/posts/pfbid02CVAczdu6FyPFkRkSekj5wujcsmXycyhj673HhhoW7Chu8aj4b2CackVNcrBcmMRGl

Trénoval Al Pacina

„Nikdy som si nemyslel, že dostanem niečo také. Ale povedali mi, že som si to zaslúžil,“ povedal skromne muž, ktorý si aj počas vojenskej kariéry našiel čas na tréning. Po návrate domov si otvoril vlastnú posilňovňu, trénoval známe osobnosti ako Al Pacina, Cyndi Lauper či Patricka Stewarta a v roku 1977 získal titul Senior Mr. America. Ešte aj dnes vo veku 100 rokov Andrew cvičí päť až šesť dní v týždni napriek tomu, že má z vojny problémy s nohou a prekonal aj mozgovú príhodu.

