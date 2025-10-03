Čo sa stane, ak necháme bielizeň v práčke aj cez noc? Večná dilema má podľa expertky jednoduché riešenie
Takto zistíte, či je bielizeň po noci v práčke v poriadku.
Pozná to nejeden z nás. Večer spustíme práčku, no kým doperie, premôže nás únava. Ísť spať a nechať mokré oblečenie v bubne do rána, alebo sa radšej prekonať a ešte pred spaním všetko vyvesiť? Práve táto otázka rozdelila domácnosti a vyvolala búrlivú diskusiu na fóre Mumsnet, na ktorú upozornil magazín TODAY.
Je to bezpečné?
Odpoveď nakoniec poskytla žena, ktorú milióny ľudí považujú za expertku na domácnosť. Martha Stewartová sa vyjadrila k večnej otázke, či je v poriadku nechať mokré oblečenie v práčke cez noc. Jej odpoveď bola jasná: krátky odklad nie je problém.
„Myslím, že je to v poriadku. Samozrejme, nenechávajte to tam dlho... napríklad týždeň. Ale ak ráno vstanete a hodíte to do sušičky, malo by to byť v pohode,“ uviedla.
Ako zistiť, že je bielizeň v poriadku
Mnohí sa obávajú plesní a nepríjemného zápachu. Podľa expertky však stačí sa spoliehať na vlastný čuch. „Jeden zo spôsobov, ako to spoznať, je, že ak to vonia normálne, je to v poriadku,“ vysvetlila pre TODAY.