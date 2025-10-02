Keď bojovala o syna, myslela, že skoncuje so životom. Madonna prvýkrát prehovorila o najťažšom období - Dobré noviny
Dobré noviny
Keď bojovala o syna, myslela, že skoncuje so životom. Madonna prvýkrát prehovorila o najťažšom období
Madonna so synom Roccom.
Madonna so synom Roccom. — Foto: Instagram - madonna; Reprofoto YouTube - Jay Shetty Podcast

Držať v sebe nenávisť je podľa nej druh rakoviny.

„Súboj o syna pokračuje.“ Aj takto zneli titulky novín v roku 2016, keď Madonna viedla súdny spor so svojím manželom Guyom Ritchiem o zverenie do starostlivosti ich vtedy 15-ročného syna Rocca. „Boli chvíle v mojom živote, keď som si chcela ublížiť. Naozaj som uvažovala nad samovraždou,“ povedala otvorene v podcaste On Purpose speváčka a počas dvojhodinového rozhovoru otvorila všetky svoje 13. komnaty.

Ležala na zemi

„Asi jeden z najbolestivejších momentov môjho života, keď som naozaj nevidela svetlo na konci tunela, bol práve spor o opatrovníctvo nad mojím synom,“ vysvetlila Madonna, ktorá neľutovala to, že jej nevyšlo manželstvo s Guyom Ritchiem, ale najmä to, čo nastalo po ich rozchode. Slávny britský režisér chcel, aby ich jediný spoločný biologický syn odišiel s ním zo Spojených štátov, čo Madonna rázne odmietala.

Madonna
Prečítajte si tiež: Nemala mamu, peniaze ani priateľov. Madonna bola osamelým dievčaťom, skončila ako kráľovná popu

„Veľa manželstiev nevyjde, veď ľudia si zvyknú vziať aj nesprávnych partnerov. Nie sú zosúladení. Nie sú si súdení. Ale keď sa niekto snaží vziať vám dieťa, je to, ako keby vás rovno chceli zabiť. Tak som to vtedy cítila,“ vysvetlila speváčka, ktorá prezradila, že počas turné často ležala na podlahe v šatni a plakala. „Zmierila som sa s tým, že som prišla o svojho syna,“ vravela vtedy Madona počas koncertov, kde mu zakaždým venovala pieseň La Vie En Rose.

Dôvody, prečo nechcel žiť s Madonnou, neboli nikdy úplne oficiálne potvrdené, ale médiá a zdroje blízke rodine uvádzali viacero faktorov:

  • Prísna výchova a životný štýl u Madonny – hovorilo sa, že Rocco mal pocit, že jeho mama je veľmi kontrolujúca a že jej intenzívny život superstar (neustále cestovanie, turné, vystúpenia) mu nedával stabilitu.
  • Túžba po normálnom živote – u otca v Londýne mal vraj viac pokoja, súkromia a „bežný tínedžerský život“ mimo svetiel reflektorov.
  • Napätie počas turné Rebel Heart (2015–2016) – podľa viacerých správ bol Rocco nešťastný, keď musel cestovať s mamou a tímom.
  • Vzťah s otcom – Guy Ritchie mu údajne poskytoval voľnejšiu výchovu a Rocco sa cítil slobodnejší.

„Každú noc som musela ísť na pódium… Skutočne som mala pocit, že je to koniec sveta. Nevedela som to uniesť. Jednoducho som to nezvládala,“ spomínala na najťažšie časy šesťnásobná mama, ktorá súd s bývalým manželom nakoniec prehrala a Rocco mohol zostať žiť s otcom v Londýne. Madonne sa vtedy zrútil celý svet.

