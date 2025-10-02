Zavolal o pomoc a potom sa hovor prerušil. Hrdinovia spod Zobora museli spojiť sily, no oplatilo sa
Zraneného muža z Nitry sa podarilo zachrániť v poslednej chvíli.
Stačilo pár sekúnd a všetko mohlo dopadnúť tragicky. Na tiesňovú linku sa v Nitre ozval muž, ktorý ledva stihol povedať, že sa necíti dobre. Hovor sa vzápätí prerušil a na ďalšie volania už nereagoval. Napriek tomu, že záchranári nemala veľa informácií, vďaka pohotovej spolupráci s políciou a hasičmi sa podarilo zachrániť ľudský život.
„Bolo ťažko rozumieť, počas hovoru uviedol, že sa necíti dobre, následne sa hovor prerušil,“ informovala Mestská polícia Nitra na sociálnej sieti. Operačný pracovník záchrannej služby preto okamžite požiadal mestských policajtov o súčinnosť a nasmeroval ich na Hollého ulicu, kde mal podľa lokalizácie telefónu muž bývať.
Policajti zistili, že muž sa nachádza v byte na piatom poschodí. Na zvonenie ani búchanie nereagoval, no viacerí susedia potvrdili, že krátko predtým počuli z jeho bytu silný buchot. Keďže dvere boli zabezpečené, do záchrannej akcie povolali aj hasičov.
Záchrana zo strechy
Tí museli k dramatickému zásahu použiť laná. „Príslušníkom Hasičského a záchranného zboru sa podarilo dostať do bytu cez pootvorené okno bytu za pomoci lana, na ktorom zlanili zo strechy panelového domu. Po vstupe do bytu bol spozorovaný zranený muž,“ opísala dramatické momenty mestská polícia.
Muž ležal na pohovke, silno krvácal z hlavy a na zemi boli viditeľné stopy krvi. Policajtom vysvetlil, že omdlel a pri páde si rozbil hlavu. „Cíti sa slabý a nedokáže sa postaviť, údajne sa má liečiť na cukrovku,“ dodali policajti.