Zatiaľ má iné problémy ako dievčatá. Benjamínek Richarda Müllera vyrástol, s otcom majú spoločnú záľubu
Dobré noviny
Zatiaľ má iné problémy ako dievčatá. Benjamínek Richarda Müllera vyrástol, s otcom majú spoločnú záľubu
Zatiaľ má iné problémy ako dievčatá. Benjamínek Richarda Müllera vyrástol, s otcom majú spoločnú záľubu

Najmladší syn speváka má dnes už 13 rokov.
Najmladší syn speváka má dnes už 13 rokov.

Známy spevák má dcéru a dvoch synov.

Napriek tomu, že Richardovi Müllerovi to v manželstve so Soňou nevyšlo, má z neho dve krásne a úspešné deti - dcéru Emu a syna Filipa. Neskôr však našiel šťastie po boku Vandy, ktorá v päťdesiatke darovala život jeho tretienmu potomkovi - synovi Markusovi. Ten má dnes už 13 rokov a jeho mama v rozhovore pre portál Najmama.sk o ňom prezradila viac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Richard Müller (@richardmullerofficial)

Osem hodín sa prechádzali

Spevák sa do Češky Vandy Wolfovej zamiloval v New Yorku, no obaja sa poznali už skôr. Prvýkrát ju totiž Richard videl, keď mala len 15 rokov. Ako začínajúca žurnalistka totiž so spevákom robila rozhovor. Už vtedy vraj vedela, že Richard má veľké srdce.

Soňa Müllerová / Richard Müller s deťmi
Prečítajte si tiež: Odišla pre moje excesy, nevery a klamstvá. Rišo Müller si Soňu aj po rokoch váži a obdivuje ju

Ich cesty sa vďaka práci počas rokov niekoľkokrát preťali, no iskra medzi nimi preskočila až za veľkou mlákou. Ona v New Yorku bývala a on tam išiel nahrať dosku. „Tak sme sa po rokoch stretli a snáď osem hodín sme sa prechádzali po Manhattane, ja som bola na ihlách,“ smiala sa Vanda, ktorá rýchlo pochopila, že medzi priateľstvom a láskou je veľmi tenká čiara.

Obaja potom svoju lásku korunovali aj spoločným potomkom - synom Markusom. 

Zaujíma sa už o dievčatá?

