Psychoterapeutka Maliariková: V bruchu máme druhý mozog. Dodržujte dennú dvanástku a vyhnete sa chorobám
Je to podobné ako s autom. „Funkčné telo potrebuje zdraviu prospešné palivo," vraví psychiatrička Jela Maliariková.
V čase, keď nás zahlcujú úzkosti a rastie počet psychických porúch, je nesmierne dôležité zamyslieť sa nad naším životným štýlom. Psychiatrička a psychoterapeutka Jela Maliariková skúma vplyv zdravej výživy na psychiku i celkové zdravie a vie, ako veľmi nás dokáže ovplyvniť. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradila aj to, že si stačí trochu upraviť stravu a môžete sa vyhnúť rôznym chorobám a dokonca aj predčasnej smrti.
V rozhovore s psychoterapeutkou Jelou Maliarikovou sa dozviete:
- o stravovaní podľa dennej dvanástky dr. Gregera,
- aký vplyv má pestrá strava na psychické či fyzické zdravie,
- akou pandémiou ľudstvo trpí,
- o tom, že svet môže byť ako jedna veľká modrá zóna.
„V našom tráviacom trakte žije nepredstaviteľne veľké a rozmanité spoločenstvo organizmov, ktoré nazývame mikrobióm,“ vysvetlila Jela Maliariková. „V ľudskom čreve žijú prospešné a potenciálne škodlivé mikroorganizmy. Prospešné sa stravujú výhradne vlákninou a prebiotikami z rastlín. Každý priateľský druh mikroorganizmov pre nás vyrába odlišné postbiotiká,“ vraví odborníčka.
Podobne ako baktérie živiace sa špenátom „hladujú“, keď ho nekonzumujeme, aj my potrebujeme pestrosť v jedálničku. „Ak prijímame len niektoré druhy prebiotík, chýbajú nám tie špecifické z iných potravín,“ hovorí lekárka.