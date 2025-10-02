Psychoterapeutka Maliariková: V bruchu máme druhý mozog. Dodržujte dennú dvanástku a vyhnete sa chorobám - Dobré noviny
Psychoterapeutka Maliariková: V bruchu máme druhý mozog. Dodržujte dennú dvanástku a vyhnete sa chorobám
Psychoterapeutka Maliariková: V bruchu máme druhý mozog. Dodržujte dennú dvanástku a vyhnete sa chorobám

Tridsať rastlín týždenne: Recept na zdravý mikrobióm
Tridsať rastlín týždenne: Recept na zdravý mikrobióm — Foto: Archív J. Maliarikovej, Pixabay: Jill Wellington

Je to podobné ako s autom. Funkčné telo potrebuje zdraviu prospešné palivo," vraví psychiatrička Jela Maliariková.

V čase, keď nás zahlcujú úzkosti a rastie počet psychických porúch, je nesmierne dôležité zamyslieť sa nad naším životným štýlom. Psychiatrička a psychoterapeutka Jela Maliariková skúma vplyv zdravej výživy na psychiku i celkové zdravie a vie, ako veľmi nás dokáže ovplyvniť. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradila aj to, že si stačí trochu upraviť stravu a môžete sa vyhnúť rôznym chorobám a dokonca aj predčasnej smrti.

V rozhovore s psychoterapeutkou Jelou Maliarikovou sa dozviete:

  • o stravovaní podľa dennej dvanástky dr. Gregera,
  • aký vplyv má pestrá strava na psychické či fyzické zdravie,
  • akou pandémiou ľudstvo trpí,
  • o tom, že svet môže byť ako jedna veľká modrá zóna.

„V našom tráviacom trakte žije nepredstaviteľne veľké a rozmanité spoločenstvo organizmov, ktoré nazývame mikrobióm,“ vysvetlila Jela Maliariková. „V ľudskom čreve žijú prospešné a potenciálne škodlivé mikroorganizmy. Prospešné sa stravujú výhradne vlákninou a prebiotikami z rastlín. Každý priateľský druh mikroorganizmov pre nás vyrába odlišné postbiotiká,“ vraví odborníčka.

Pestrá rastlinná strava je dôležitá pre obrovské množstvo chemických procesov prebiehajúcich v našom tele.
Pestrá rastlinná strava je dôležitá pre obrovské množstvo chemických procesov prebiehajúcich v našom tele. Foto: Pixabay: TheDesignLady87

Podobne ako baktérie živiace sa špenátom „hladujú“, keď ho nekonzumujeme, aj my potrebujeme pestrosť v jedálničku. „Ak prijímame len niektoré druhy prebiotík, chýbajú nám tie špecifické z iných potravín,“ hovorí lekárka.

Ako sa správne stravovať?

Časť 1 / 4
