Nesmeli si ani zavolať a cítil len prázdnotu. Rytmus si počas krízy s Jasminou uvedomil, že takto žiť nechce
Známy pár sa zosobášil v roku 2019.
„Bola to prázdnota. Cítil som sa znova ako nejaký slobodný chalan a pritom tak nechceš žiť. A keď som videl malého a ženu...“ rozhovoril sa úprimne Patrik Rytmus Vrbovský v podcaste rádia Europa 2 s názvom Vertigo o neľahkom období, ktoré prežíval vlani v lete. Dôvodom bola manželská kríza medzi ním a jeho partnerkou Jasminou Alagič, pričom pár dokonca istý čas žil aj odlúčene.
Podľa speváka a rapera mohol údajne za krízu aj on a jeho komplikovaná povaha. Ako malý chlapec totiž vyrastal v rodine a v prostredí, v ktorom nebolo cítiť prejavy lásky, a tak sám nie je zvyknutý nežný cit prejavovať svojim najdrahším. Páru, ktorý vždy pôsobil navonok harmonicky, sa napokon podarilo krízu prekonať a podľa moderátorkiných slov im veľmi pomoc zvonka a fakt, že láska sa nesmie brať ako samozrejmosť, ale že sa o ňu treba neustále starať.
O živote nevedel nič
Rodák z českého Kroměříža dnes patrí medzi najuznávanejších raperov na slovenskej populárnej scéne, jeho začiatky v hudobnej kariére však neboli jednoduché. Vyrastal v Piešťanoch, kde sa venoval tancu a neskôr sa dostal k rapu. Už ako mladý chlapec presne vedel, čo v živote chce a čo je jeho snom.
„Rok 1996 – v tom roku som mal nulu na účte (pretože som žiadny účet ani nemal). Bol som asi tak trikrát v štúdiu a vedel som, že to je presne to, čím sa chcem živiť. Nevedel som o živote nič, ale vedel som, čo ma napĺňa a čo ma robí šťastným,“ spomínal Rytmus pred rokmi na kariérne začiatky.
Nenápadne, ale intenzívne
Jeho kariéra sa naštartovala na prelome milénií, keď v roku 2001 založil spolu s Egom a Anysom hip-hopové trio Kontrafakt. Sláva už potom na seba nenechala dlho čakať. O päť rokov neskôr prišiel s vlastným vydavateľstvom Tvoj Tatko Records a v hudobnej kariére mu už nič nestálo v ceste.
Rytmusovi šťastie neprialo len na pódiu, ale aj v súkromí. Dlhé roky tvoril pár s popovou divou Darou Rolins a všetko nasvedčovalo tomu, že spolu aj zostarnú. Začiatkom roka 2018 však pár nečakane oznámil rozchod. A do spevákovho života celkom nenápadne, ale zato intenzívne vstúpila moderátorka Jasmina Alagič.