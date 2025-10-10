Pred jaštermi z pekiel varoval aj Havla. Ivo Aštar Benda našiel pokoj na Slovensku, s vyvolenou kŕmi vtáky - Dobré noviny
Pred jaštermi z pekiel varoval aj Havla. Ivo Aštar Benda našiel pokoj na Slovensku, s vyvolenou kŕmi vtáky
Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Niekdajší biskup Ciro Quispe López / Ilustračný obrázok

Biskup mal 17 mileniek, kým ho neodhalila upratovačka. Cirkevná telenovela má neuveriteľné rozuzlenie 

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Pred jaštermi z pekiel varoval aj Havla. Ivo Aštar Benda našiel pokoj na Slovensku, s vyvolenou kŕmi vtáky

Ako sa po rokoch má zakladateľ neslávne známej českej sekty Vesmírni ľudia?

„Každý človek má v hrudi duchovné srdce. Ide o niekoľkomilimetrový žiarivý horúci bod, kde sa nachádza vákuum,“ hlásal v rokoch 1998 až 2002 Ivo Aštar Benda, ktorý sa svojho času preslávil ako zakladateľ sekty Vesmírnych ľudí. K takzvaným Plejáďanom ho mala priviesť Miloslava Drsková, dojička v kravíne, ktorá s nimi nadviazala kontakt pod vplyvom učenia Michaela Hesemanna.

Prešli roky a populárny, často ironizovaný fenomén sa takmer úplne vytratil. Čo sa stalo so svojho času neslávne známou skupinkou vesmírnych fanatikov a ako si dnes nažíva sám Benda? Mnohých prekvapí, že našiel pokoj na Slovensku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príbeh snáď najkurióznejšej českej sekty sa začína v momente, keď sa Benda vo svojej knihe pasuje za vesmírneho kontaktéra, ktorý dokáže cez umelo vytvorenú siedmu čakru nepretržite komunikovať s bytosťami prebývajúcimi na vesmírnej flotile – najmä však s jej veliteľom Aštarom Šeranom. 

Chceli zachrániť ľudstvo

Benda tvrdil, že sa jeho vesmírni priatelia pripomínajúci elfov (Aštar Šeran mal napríklad vyzerať ako Legolasov brat, pozn. red.) snažia spojiť s ľudskou rasou, aby ich zachránili pred koncom sveta a umožnili im odletieť na vesmírnej lodi zo Zeme preč. Prvýkrát sa vraj so zástupcami ľudskej rasy kontaktovali už niekoľko rokov po druhej svetovej vojne, kedy mali vtedajším svetovým vodcom (ZSSR a USA) navrhnúť odstránenie všetkých problémov ľudstva vrátane hladu, vojen a akýchkoľvek nerovností medzi ľuďmi. Predstavitelia dvoch ústredných veľmocí však pred viac ako polstoročím túto lákavú ponuku odmietli.

Benda a jeho prívrženci, odetí v žltých bundičkách s nápismi ‚Vesmírni ľudia‘, po celé roky distribuovali do schránok krikľavé letáčiky, v ktorých koncom deväťdesiatok ľudí varovali aj pred silami Temných svetov, takzvanými jaštermi. Tým sa totiž malo v tom čase podariť očipovať až 95 percent pozemšťanov a usilovali sa zmocniť ešte posledných piatich. Ich veliteľom bol podľa Bendu paradoxne ďalší Čech, religionista Zdeněk Vojtíšek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivo v zlatej epoche Vesmírnych ľudí napísal ešte ďalších deväť kníh, v ktorých sa  s priaznivcami delí o myšlienky Plejáďanov, a svoje naliehavé správy adresoval dokonca samotnému Václavovi Havlovi, s ktorým sa pokúšal niekoľkokrát stretnúť. Český prezident však jeho žiadostiam nikdy nevenoval pozornosť. 

Falošný koniec sveta

