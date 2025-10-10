Pred jaštermi z pekiel varoval aj Havla. Ivo Aštar Benda našiel pokoj na Slovensku, s vyvolenou kŕmi vtáky
Ako sa po rokoch má zakladateľ neslávne známej českej sekty Vesmírni ľudia?
„Každý človek má v hrudi duchovné srdce. Ide o niekoľkomilimetrový žiarivý horúci bod, kde sa nachádza vákuum,“ hlásal v rokoch 1998 až 2002 Ivo Aštar Benda, ktorý sa svojho času preslávil ako zakladateľ sekty Vesmírnych ľudí. K takzvaným Plejáďanom ho mala priviesť Miloslava Drsková, dojička v kravíne, ktorá s nimi nadviazala kontakt pod vplyvom učenia Michaela Hesemanna.
Prešli roky a populárny, často ironizovaný fenomén sa takmer úplne vytratil. Čo sa stalo so svojho času neslávne známou skupinkou vesmírnych fanatikov a ako si dnes nažíva sám Benda? Mnohých prekvapí, že našiel pokoj na Slovensku.
Príbeh snáď najkurióznejšej českej sekty sa začína v momente, keď sa Benda vo svojej knihe pasuje za vesmírneho kontaktéra, ktorý dokáže cez umelo vytvorenú siedmu čakru nepretržite komunikovať s bytosťami prebývajúcimi na vesmírnej flotile – najmä však s jej veliteľom Aštarom Šeranom.
Chceli zachrániť ľudstvo
Benda tvrdil, že sa jeho vesmírni priatelia pripomínajúci elfov (Aštar Šeran mal napríklad vyzerať ako Legolasov brat, pozn. red.) snažia spojiť s ľudskou rasou, aby ich zachránili pred koncom sveta a umožnili im odletieť na vesmírnej lodi zo Zeme preč. Prvýkrát sa vraj so zástupcami ľudskej rasy kontaktovali už niekoľko rokov po druhej svetovej vojne, kedy mali vtedajším svetovým vodcom (ZSSR a USA) navrhnúť odstránenie všetkých problémov ľudstva vrátane hladu, vojen a akýchkoľvek nerovností medzi ľuďmi. Predstavitelia dvoch ústredných veľmocí však pred viac ako polstoročím túto lákavú ponuku odmietli.
Benda a jeho prívrženci, odetí v žltých bundičkách s nápismi ‚Vesmírni ľudia‘, po celé roky distribuovali do schránok krikľavé letáčiky, v ktorých koncom deväťdesiatok ľudí varovali aj pred silami Temných svetov, takzvanými jaštermi. Tým sa totiž malo v tom čase podariť očipovať až 95 percent pozemšťanov a usilovali sa zmocniť ešte posledných piatich. Ich veliteľom bol podľa Bendu paradoxne ďalší Čech, religionista Zdeněk Vojtíšek.
Ivo v zlatej epoche Vesmírnych ľudí napísal ešte ďalších deväť kníh, v ktorých sa s priaznivcami delí o myšlienky Plejáďanov, a svoje naliehavé správy adresoval dokonca samotnému Václavovi Havlovi, s ktorým sa pokúšal niekoľkokrát stretnúť. Český prezident však jeho žiadostiam nikdy nevenoval pozornosť.