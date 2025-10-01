Byť matkou je pre ňu viac ako sláva. Tieto známe ženy kvôli deťom odstavili kariéru na druhú koľaj
Chceli, aby ich deti vyrastali v pokoji.
Keď premýšľame o celebritách, často si predstavujeme ich luxusný život a mnohokrát prehliadame fakt, že sú to ľudia z mäsa a kostí. Ako rodičia väčšinou chcú vychovávať svoje deti v pokojnej atmosfére, mimo svetiel reflektorov a záujmu fanúšikov či médií. Preto sa veľa zo slávnych žien vzdalo svojej kariéry buď úplne, alebo čiastočne, aby mohli poriadne postarať o svojich potomkov a venovať sa rodine.
4. Julia Roberts
Herečka Julia Roberts, ktorá patrí medzi najväčšie filmové hviezdy, sa po svadbe s manželom Dannym Moderom presťahovala do Nového Mexika, kde vychovávajú tri deti.
Opustila tak Hollywood a na nejaký čas sa z filmovej brandže stiahla do úzadia, aby sa mohla venovať rodine. V jednom rozhovore uviedla, že je veľmi hrdá na to, že je doma so svojou rodinou a považuje sa za ženu v domácnosti.
3. Lily Allen
Slávna speváčka uprednostňuje rodinu pred všetkým ostatným. V roku 2011 sa na nejaký čas vzdala svojej hudobnej kariéry, aby sa sústredila na rodinu a svoje povinnosti matky. Jej dcéra Ethel, ktorú má s bývalým manželom Samom, totiž mala vážne zdravotné problémy.
Narodila sa s laryngomaláciou, ktorá jej sťažovala kŕmenie a dýchanie. Lily Allen v jednom z rozhovorov priznala, že je v prvom rade matkou a uvedomuje si, aké má šťastie, že sa Ethel úplne uzdravila.