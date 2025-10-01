Byť matkou je pre ňu viac ako sláva. Tieto známe ženy kvôli deťom odstavili kariéru na druhú koľaj - Dobré noviny
Byť matkou je pre ňu viac ako sláva. Tieto známe ženy kvôli deťom odstavili kariéru na druhú koľaj
Byť matkou je pre ňu viac ako sláva. Tieto známe ženy kvôli deťom odstavili kariéru na druhú koľaj

Halle Berry s deťmi / Jessica Simpson s deťmi.
Halle Berry s deťmi / Jessica Simpson s deťmi. — Foto: Facebook/HalleBerry, jessicasimpson

Chceli, aby ich deti vyrastali v pokoji.

Keď premýšľame o celebritách, často si predstavujeme ich luxusný život a mnohokrát prehliadame fakt, že sú to ľudia z mäsa a kostí. Ako rodičia väčšinou chcú vychovávať svoje deti v pokojnej atmosfére, mimo svetiel reflektorov a záujmu fanúšikov či médií. Preto sa veľa zo slávnych žien vzdalo svojej kariéry buď úplne, alebo čiastočne, aby mohli poriadne postarať o svojich potomkov a venovať sa rodine.

Sarah Michelle Gellar a Freddie Prinz Jr. / Dave Grohl
Prečítajte si tiež: Vedia, aké je to byť na mizine. Títo slávni ľudia majú na konte milióny, ale rozhodli sa žiť skromne

4. Julia Roberts

Herečka Julia Roberts, ktorá patrí medzi najväčšie filmové hviezdy, sa po svadbe s manželom Dannym Moderom presťahovala do Nového Mexika, kde vychovávajú tri deti.

Opustila tak Hollywood a na nejaký čas sa z filmovej brandže stiahla do úzadia, aby sa mohla venovať rodine. V jednom rozhovore uviedla, že je veľmi hrdá na to, že je doma so svojou rodinou a považuje sa za ženu v domácnosti.

Vľavo: Kvetka a Július Horváthovci, vpravo: Victoria a David Beckhamovci
Prečítajte si tiež: Stačili tri mesiace a vedela, že on je ten pravý. Títo slávni ľudia sa brali mladší, ako dnes býva zvykom

3. Lily Allen

Slávna speváčka uprednostňuje rodinu pred všetkým ostatným. V roku 2011 sa na nejaký čas vzdala svojej hudobnej kariéry, aby sa sústredila na rodinu a svoje povinnosti matky. Jej dcéra Ethel, ktorú má s bývalým manželom Samom, totiž mala vážne zdravotné problémy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/lilyallen/photos/pb.100044171002460.-2207520000/10157605916249323/?type=3

Narodila sa s laryngomaláciou, ktorá jej sťažovala kŕmenie a dýchanie. Lily Allen v jednom z rozhovorov priznala, že je v prvom rade matkou a uvedomuje si, aké má šťastie, že sa Ethel úplne uzdravila.

