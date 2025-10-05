Ak sa vám podarilo kúpiť auto, závideli vám všetci susedia. Kúpa vozidla bola kedysi celoživotnou udalosťou
Kto mal auto, mal postavenie.
Spomínate si ešte na časy, keď kúpa auta nebola samozrejmosťou, ale celoživotnou udalosťou? Za socializmu sa pred predajňami Mototechny tvorili nekonečné rady a ak ste sa chceli dostať k vytúženému autu, museli ste mať poriadnu dávku trpezlivosti – a často aj šťastia. Stačilo, aby ste sa zapísali do poradovníka, a potom nezostávalo nič iné, len čakať. Nie dni či týždne, niekedy aj celé roky.
Mototechna alebo Tuzex?
Vtedajšia ponuka áut bola veľmi obmedzená. Väčšina ľudí snívala o škodovke – modeloch 100, 120 alebo neskôr o Favorite. Ich predaj mal pod palcom štátny podnik Mototechna. Práve tam sa sústreďovala väčšina nových vozidiel určených pre obyčajných ľudí.
Ak ste však mali prístup k valutám alebo k bonom, mohli ste skúsiť šťastie v Tuzexe, kde boli k dispozícii aj zahraničné modely. Tie však boli pre bežného občana prakticky nedostupné a často sa k nim dostali len tí, ktorí patrili k dobovej elite.