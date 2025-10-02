Nemohla v ňom chýbať kľúčová ingrediencia. Karel Gott zbožňoval maďarský guláš svojej manželky
Karel odo mňa spočiatku nevyžadoval, aby som varila a chodili sme do reštaurácií, priznala manželka legendárneho speváka.
V kuchyni vedel Karel Gott vykúzliť všeličo, no po svadbe nechal varenie radšej na manželku Ivanu. Ich domácnosti kraľovali tradičné jedlá, ale obľúbili si aj tie ázijské a mnoho zahraničných špecialít ich naučila pripravovať gazdiná z Filipín. Legendárny spevák sa nikdy netajil tým, že miloval dobré jedlo a medzi jeho favoritov, pochopiteľne, patrila aj česká klasika.
Nikdy od nej nevyžadoval, aby bolo navarené
„Otázku na obľúbené jedlo nemám veľmi rád. Sú dni, kedy má človek chuť na niečo obyčajné, inokedy si zasa pochutí napríklad na sashimi. Je to rôzne,“ zamyslel sa pred rokmi pre Expres.cz. Online magazín iReceptář však informuje, že jeho favoritom nebola len obyčajná sviečková alebo tatarák, ale aj lahodný maďarský guláš, ktorý mu s láskou pripravovala manželka.
„Karel odo mňa spočiatku nevyžadoval, aby som varila a chodili sme do reštaurácií. Ale keď som otehotnela, nikam sa mi chodiť nechcelo a dosť som sa rozvarila,“ zaspomínala si Ivana pre iDnes.cz.
Fascinuje ju talianska, indická aj thajská kuchyňa, rada sa vo varení zdokonaľuje a manželovi zvykla pripravovať rôzne pochúťky. Neodmysliteľne k nim patrí aj poctivý maďarský guláš, v ktorom nikdy nesmeli chýbať čili papričky, pretože maestro pikantné jedlá zbožňoval.