Malý génius vymenil rozprávky za štúdium mozgu. Deväťročný chlapec má jednu ambicióznu túžbu
Malý génius vymenil rozprávky za štúdium mozgu. Deväťročný chlapec má jednu ambicióznu túžbu
Malý génius vymenil rozprávky za štúdium mozgu. Deväťročný chlapec má jednu ambicióznu túžbu

9-ročný Aiden Wilkinson si ide za svojím životným snom
9-ročný Aiden Wilkinson si ide za svojím životným snom — Foto: Reprofoto 6abc Action news, Pexels/Anna Shweets

Aiden necháva ľudí v nemom úžase.

Čím ste chceli byť vy, keď ste mali deväť rokov? Aiden v tom má jasno – namiesto bezduchých detských hier sa zaoberá neurovedou a to dokonca na prestížnej univerzite. Ako v reportáži priblížil portál 6abc Action news, už ako batoľa vedel čítať nápisy na ulici bez toho, že by ho to niekto musel pracne učiť. „Vedel som ich čítať, aj keď väčšina detí v mojom veku, asi v dvoch rokoch, sotva vedela hovoriť,“ hovorí malý Aiden, ktorý študuje na dvoch školách naraz.

Zvláda dve školy súčasne

Na Rear Cyber Charter High School navštevuje druhú triedu, popri ktorej sa venuje aj neurovede. Nie je to pre neho iba koníček, robí ju totiž na akademickej úrovni. Študuje ju na Ursinus College, pretože dúfa, že ho to privedie ku kariére neurochirurga.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1516736826347509

„Plánuje ísť na lekársku fakultu a stať sa detským neurochirurgom,“ priznala v relácii pre 6abc Action news jeho mama Veronica. „Hlavne preto, že som vždy rád pomáhal ľuďom v mojom veku a vždy ma fascinovala anatómia mozgu,“ doplnil Aiden.

Aj nadané deti žijú obyčajný život

Neskôr podstúpil testy pre nadané deti, ktoré potvrdili to, čo rodina už dávno tušila. Aiden Wilkins je skutočne nadaný, no napriek svojim ambíciám a akademickým úspechom je pre Veronicu v mnohých ohľadoch typickým deväťročným dieťaťom, ktoré vo voľnom čase hráva aj videohry a futbal. Jedným dychom však priznáva, že výchova nadaného dieťaťa je pre ňu jedinečným zážitkom.

