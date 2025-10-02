Strieľa si z nej a ona mu na to vždy skočí. Miroslav Krobot je celý život so študentskou láskou Hankou - Dobré noviny
Strieľa si z nej a ona mu na to vždy skočí. Miroslav Krobot je celý život so študentskou láskou Hankou
Strieľa si z nej a ona mu na to vždy skočí. Miroslav Krobot je celý život so študentskou láskou Hankou

— Foto: Instagram @miroslav.krobot, Česká televízia/Petr Čepela

Svoju krvnú skupinu našiel v Dejvickom divadle.

„Vy si z toho robíte srandu, ale ak sa tie hnedé podšálky zasa postrácajú, tak si to budete piť z tých rozpálených kelímkov. A to sa fakt nedá,“ dohováral cestujúcim pokojným, no vážnym hlasom vo svojej prvej známejšej filmovej úlohe. Miroslav Krobot hral vodiča autobusu v snímke Účastníci zájazdu a okamžite zaujal. Ako herec pritom debutoval až v päťdesiatke a napriek tomu, že má odvtedy za sebou mnoho kvalitných filmov a seriálov a ponuky sa mu stále doslova sypú, herectvo je preňho stále len jednou z vecí, ktorým sa túži venovať. Svoj pomyselný domov totiž našiel aj niekde inde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tomas Krist (@tomaskristphoto)

„Snažím sa mať všetko vyvážené,“ hovorí pre iDNES muž, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal sprvu ako režisér. K réžii pričuchol už na škole a dodnes je preňho číslom jeden, najmä ak môže viesť hercov svojho domáceho Dejvického divadla, ktoré nadovšetko miluje.

Jozef Kroner / Ľudovít Kroner vo filme Přijela k nám pouť
Prečítajte si tiež: Jozef Kroner bol hviezdou, no z rodiny mal niekto ešte väčší talent. Živil sa pritom ako obyčajný natierač

Radšej pozerá do zeme a číta si

Na to, že je známy, si Miroslav nepotrpí a aj keď ho všade okamžite spoznajú, málokto sa odváži priblížiť a nebodaj si vypýtať podpis. „Pôsobím ako zamračený pán, takže ľudia za mnou na ulici len tak nejdú – ale nie že by som to vyložene využíval. Skôr počas jazdy metrom pozerám do zeme alebo si čítam a tú pozornosť nejako nevnímam. Keď idem so ženou alebo synmi, tí ma upozorňujú, kto všetko na mňa pozerá – s tým sa musím nejako vyrovnať,“ konštatuje Krobot, ktorý nielen že na prvý pohľad pôsobí vážne, ale zvyčajne toho ani veľa nenahovorí – no keď už raz niečo povie, stojí to za to.

Miroslav Krobot v seriáli Octopus, diel hlboký spánok (2025)
Miroslav Krobot v seriáli Octopus, diel hlboký spánok (2025) Foto: Česká televízia/Marie Anna Baráková

O Krobotovi je totiž dobre známe, že má rád absurdný humor založený na mystifikácii, čo ľudí často mätie. „Mám to hrozne rád, bavia ma reakcie na nečakaný humor alebo keď človek povie niečo, čo vyzerá ako pravda, ale je to úplná blbosť. To je niečo, čo ma strašne baví a takýto humor, myslím, pestujeme aj v Dejvickom divadle. Absurdity a provokácie, to je vlastne už taká česká tradícia. Je to moja krvná skupina a strašne rád do nej patrím,“ poznamenal pred časom v ďalšom rozhovore pre iDNES herec, ktorý si vždy rád vystrelí aj z manželky. „Je to príjemné, ona totiž celkom dobre skáče na navijak,“ podotýka spokojne.

Láska od študentských čias

