Ostatní si užívali pubertu, ona musela dospieť. Dievčinu zo slávnej rodiny hodili do vody priskoro
Bývala vo veľkomeste, zarábala a sama platila účty.
Mala rozprávkové detstvo a hoci pochádza zo slávnej rodiny, ako malá nikdy nemala pocit, že by bola výnimočná. Chcela sa stať baletkou, ale pre zranenie nohy musela od svojho sna upustiť a keď mala 17 rokov, sama sa presťahovala do veľkomesta. Zrazu ju začali obklopovať samí dospelí ľudia a ona mala znenazdajky úplne iné povinnosti. Veľa cestovala, začala zarábať vlastné peniaze, platiť si účty a to všetko sa dialo v čase, keď jej rovesníci ešte len končili štúdium na vysokej škole.