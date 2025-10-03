Tragicky prišiel o otca, keď mal iba dva roky. Superstarista Michal Chrenko našiel šťastie pri fotografke Eve - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Tragicky prišiel o otca, keď mal iba dva roky. Superstarista Michal Chrenko našiel šťastie pri fotografke Eve
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Robbie Williams.

Robil test na autizmus, no objavil inú diagnózu. Robbie Williams dokáže na pódium vyjsť len vďaka manželke

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Adam Hagara.

VIDEO: Urobíte to, aj keď sa možno zabijete. Adam Hagara prepísal históriu slovenského krasokorčuľovania

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

SLEDUJE NÁS 207 301 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Tragicky prišiel o otca, keď mal iba dva roky. Superstarista Michal Chrenko našiel šťastie pri fotografke Eve

Michal Chrenko našiel šťastie po boku fotografky Evy.
Michal Chrenko našiel šťastie po boku fotografky Evy. — Foto: Facebook/michal.chrenko.10

Spevák mal len dva roky, keď jeho otec tragicky zahynul.

„Sme požehnaní, ďakujem,“ napísal predvlani Michal Chrenko k fotografii jeho priateľky Evy, ktorá bola v tom čase tehotná s ich prvým bábätkom. Spevák a muzikant, ktorý sa do povedomia televíznych divákov zapísal ako finalista tretej série Slovensko hľadá Superstar, vyrastal bez otca, o ktorého tragicky prišiel, keď bol batoľa.

Mama ho vychovávala sama a pamätá si ho len z fotiek a z jej rozprávania. Po otcovi však má lásku k muzike a rozhodol sa, že bude kráčať v jeho šľapajach. Muzikantské sny aj tie o rodine mu pomáha plniť aj jeho osudová láska Eva. Tá predvlani darovala život ich prvorodenej dcérke.

Foto: Facebook, michal.chrenko.10

Zlomil si nohu a stratil chuť

Rodák z Vrábľov síce zdedil lásku k hudbe po otcovi, no dlho sa venoval aj niečomu inému. „Istý čas som tancoval spoločenské tance. Chodieval som i na súťaže, keď som bol menší. Potom som si ale zlomil nohu a nejako som stratil chuť,“ priznal v rozhovore pre denník Korzár. Napriek tomu k tancu nemá vzťah a aj na spoločenskej udalosti či diskotéke sa radšej len porozpráva.

Martin Harich a Celeste Buckingham / Martin Harich a priateľka Patrícia
Prečítajte si tiež: Neveril, že po rozchode so Celeste ešte nájde lásku. Martin Harich mal pritom šťastie celý čas pod nosom

Už v detstve však hrával na bicie aj na klavír. Talent a cit pre muziku má v krvi vďaka otcovi, ktorý bol podľa Michalových slov skvelým spevákom. „Žil len pre hudbu,“ spomínal spevák pre Topky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201939543623258&set=pb.1024602528.-2207520000&type=3

Osud im neprial

Keď mal Michal len dva roky, otca mu vzala tragédia. „Pracoval ako elektrikár a práve to sa mu stalo osudným,“ prehovoril so smútkom v hlase a dodal, že si ho pamätá len z fotografií a maminho rozprávania. Otec mal vraj kapelu a pred sebou podľa Michala aj sľubnú hudobnú budúcnosť. „Keby sa mu to nestalo, myslím, že v živote by toho veľa dosiahol,“ myslí si Michal.

Dominika Jurena Stará je šťastná po boku Michala.
Prečítajte si tiež: Ženou sa stala až počas svadobnej noci. Dominika Stará vďačí za svojho trpezlivého Michala náhode

„Michalov otec Peter spieval v kapele Kvety a hral na gitare. Bol to výborný chlapec a s manželkou Renátou tvorili šťastný pár. No osud im, bohužiaľ, neprial,“ takto si na spevákových rodičov spomína aj rodinná priateľka Ivana. Umelca tak vychovávala len mama, no vraj nikdy nepocítil, že by mu niečo v živote chýbalo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218614372083548&set=pb.1024602528.-2207520000&type=3

Nikdy nezabudne

„Aj napriek tomu, že som vyrastal bez otca, mama sa o mňa starala veľmi dobre. Nepociťoval som to, že sme sami, vychovala ma tak, akoby som mal oboch rodičov,“ chválil svoju mamu Michal. Dlhé roky po smrti otca nemala iného partnera, až neskôr sa znova zaľúbila. „Celých trinásť rokov sme boli sami a myslím si, že je to preto, lebo ocina veľmi ľúbila,“ tvrdí hudobník.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.