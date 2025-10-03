Tragicky prišiel o otca, keď mal iba dva roky. Superstarista Michal Chrenko našiel šťastie pri fotografke Eve
Spevák mal len dva roky, keď jeho otec tragicky zahynul.
„Sme požehnaní, ďakujem,“ napísal predvlani Michal Chrenko k fotografii jeho priateľky Evy, ktorá bola v tom čase tehotná s ich prvým bábätkom. Spevák a muzikant, ktorý sa do povedomia televíznych divákov zapísal ako finalista tretej série Slovensko hľadá Superstar, vyrastal bez otca, o ktorého tragicky prišiel, keď bol batoľa.
Mama ho vychovávala sama a pamätá si ho len z fotiek a z jej rozprávania. Po otcovi však má lásku k muzike a rozhodol sa, že bude kráčať v jeho šľapajach. Muzikantské sny aj tie o rodine mu pomáha plniť aj jeho osudová láska Eva. Tá predvlani darovala život ich prvorodenej dcérke.
Zlomil si nohu a stratil chuť
Rodák z Vrábľov síce zdedil lásku k hudbe po otcovi, no dlho sa venoval aj niečomu inému. „Istý čas som tancoval spoločenské tance. Chodieval som i na súťaže, keď som bol menší. Potom som si ale zlomil nohu a nejako som stratil chuť,“ priznal v rozhovore pre denník Korzár. Napriek tomu k tancu nemá vzťah a aj na spoločenskej udalosti či diskotéke sa radšej len porozpráva.
Už v detstve však hrával na bicie aj na klavír. Talent a cit pre muziku má v krvi vďaka otcovi, ktorý bol podľa Michalových slov skvelým spevákom. „Žil len pre hudbu,“ spomínal spevák pre Topky.
Osud im neprial
Keď mal Michal len dva roky, otca mu vzala tragédia. „Pracoval ako elektrikár a práve to sa mu stalo osudným,“ prehovoril so smútkom v hlase a dodal, že si ho pamätá len z fotografií a maminho rozprávania. Otec mal vraj kapelu a pred sebou podľa Michala aj sľubnú hudobnú budúcnosť. „Keby sa mu to nestalo, myslím, že v živote by toho veľa dosiahol,“ myslí si Michal.
„Michalov otec Peter spieval v kapele Kvety a hral na gitare. Bol to výborný chlapec a s manželkou Renátou tvorili šťastný pár. No osud im, bohužiaľ, neprial,“ takto si na spevákových rodičov spomína aj rodinná priateľka Ivana. Umelca tak vychovávala len mama, no vraj nikdy nepocítil, že by mu niečo v živote chýbalo.
Nikdy nezabudne
„Aj napriek tomu, že som vyrastal bez otca, mama sa o mňa starala veľmi dobre. Nepociťoval som to, že sme sami, vychovala ma tak, akoby som mal oboch rodičov,“ chválil svoju mamu Michal. Dlhé roky po smrti otca nemala iného partnera, až neskôr sa znova zaľúbila. „Celých trinásť rokov sme boli sami a myslím si, že je to preto, lebo ocina veľmi ľúbila,“ tvrdí hudobník.