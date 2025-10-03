FOTO: Pamätáte si svojrázneho detektíva Monka? Fanúšikov šokovalo, ako dnes vyzerá jeho predstaviteľ
Seriál Monk si získal milióny priaznivcov po celom svete.
Nezostarol ani o jediný deň, vravia ohúrení ľudia. Tony Shalhoub, ktorého si diváci zamilovali najmä v úlohe geniálneho detektíva Adriana Monka, sa pred časom objavil na červenom koberci v New Yorku pri príležitosti premiéry nového filmu a vyzeral tak dobre, že fanúšikovia zostali v nemom údive. Herec pritom oslávil 71 rokov, tok mu však vôbec neuberá na jeho šarme a charizme.
Lepšie než pred 10 rokmi
Obľúbený seriál o detektívovi, ktorý sa pýši neomylným inštinktom a brilantným mozgom, no zároveň trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou, si po celom svete získal milióny fanúšikov. Bolo to práve vďaka jeho predstaviteľovi, hercovi Tonym Shalhoubovi, ktorý za svoj presvedčivý výkon obdržal v roku 2003 Zlatý glóbus.
Napriek tomu, že sa nakrúcanie seriálu skončilo ešte v roku 2009, Tony Shalhoub zostal svojmu povolaniu aj naďalej verný, čoho dôkazom je aj nedávna premiéra filmu Play Dirty, ktorá sa uskutočnila 24. septembra v New Yorku a na ktorej sa predstaviteľ seriálového Monka objavil.
Herec, ktorý 9. októbra oslávi 72 rokov, ako keby od svojej legendárnej úlohy nezostarol ani o jediný deň. Fanúšikovia boli z jeho výzoru v údive a na sociálnych sieťach mnohí z nich nešetrili chválou. „Vyzerá lepšie než pred desiatimi rokmi,“ písali.
Pozrite sa, ako dnes vyzerá predstaviteľ seriálového Monka: