Dokážete ušetriť aj stovky eur. Držte sa týchto rád a zimu zvládnete bez nedoplatkov za kúrenie
Ak chcete ušetriť, tieto kroky nevynechajte.
Ceny energií sú pre mnohé domácnosti citlivou témou. Najmä v čase, keď sa neustále hovorí o zdražovaní, si Slováci čoraz viac uvedomujú, že každé ušetrené euro má svoj význam. Začiatok vykurovacej sezóny preto neprináša iba teplo domova, ale aj obavy z vysokých účtov. Aby sme zbytočne neplatili stovky eur navyše, oplatí sa vedieť, akým chybám sa vyhnúť predtým, ako radiátory zapneme.
Kedy sa kúri?
Ako informuje portál Interez, vykurovacie obdobie trvá od 1. septembra do 31. mája. Kúrenie sa však nespúšťa hneď od začiatku tohto termínu. Dodávateľ tepla zapne radiátory až vtedy, keď priemerná denná teplota dva dni po sebe klesne pod 13 °C a neočakáva sa oteplenie.
V horských oblastiach tak bývajú radiátory teplé už v septembri, zatiaľ čo vo veľkých mestách často až o mesiac neskôr. V rodinných domoch si začiatok sezóny regulujú majitelia sami.
Ako ušetriť?
Podľa portálu Cenyenergií sa dá výdavkom predísť jednoduchými opatreniami. Už len zníženie izbovej teploty o jeden stupeň môže priniesť úsporu niekoľkých percent. Pomáha aj krátke a intenzívne vetranie namiesto dlhého pootvorenia okien. Dôležité sú tiež termostatické hlavice, ktoré umožňujú nastaviť inú teplotu pre obývačku a inú pre spálňu.
Účinnosť kúrenia zvyšuje aj údržba. Ako uvádza Okresné stavebné bytové družstvo Nitra, pred sezónou treba radiátory odvzdušniť a nechať ventily otvorené. V rodinných domoch je nutná aj kontrola kotla a komína. Odborníci upozorňujú, že odvzdušnené radiátory a pravidelne servisovaný kotol spotrebujú menej energie a ohrejú miestnosť rýchlejšie.
Nové pravidlá a štátna pomoc
Táto zima prináša aj viaceré legislatívne novinky.