Keď sa mu syn priznal, takmer ho zatratil. Petr Nárožný a dobrá žena Iva už 53 rokov žijú pre rodinu
O svojom súkromí obľúbený herec veľmi nehovorí.
Nikdy nevyštudoval divadelnú školu, napriek tomu patril k českej hereckej špičke. Petr Nárožný zažiaril v mnohých kultových filmoch a jeho tvár pozná hádam každý Čech či Slovák. O svojom súkromí však málokedy rozpráva, hoci už viac ako 50 rokov žije s manželkou Ivou, o ktorej sa vyjadruje iba pekne. Zažil si aj ťažšie časy – keď za ním prišiel syn s citlivým priznaním, ich vzťah sa na istý čas mimoriadne zmenil. Pomoc vtedy prišla okrem iného aj zo strany jeho kolegyne.
Komediantom bol už v škole, odkiaľ často domov nosil poznámky a dvojky či rovno trojky zo správania. No aj keď by to kedysi pri pohľade na mladého Petra predpokladal hádam každý, jeho cesta k herectvu nebola taká priamočiara. „Ja som chcel byť vždy lekárom. A robil som preto všetko možné, na gymnáziu som bol hviezda v biológii, kupoval som si učebnice pre ošetrovateľky, pretože tam boli latinské výrazy a ja som si ich vypisoval, aby som mal náskok, keď raz prídem na tú medicínu,“ spomínal si Petr v Talkshow Vítka Martince.
Zo staviteľa konferencier
Napokon sa vydal celkom iným smerom – namiesto medicíny vyštudoval architektúru a pozemné staviteľstvo na Českom vysokom učení technickom. Táto profesia ho však ani zďaleka nenapĺňala, aj keď v práci vraj boli dobrá partia. „Napríklad so spevákom Pavlom Bobkom sme sedeli v jednej kancelárii, ale vždy spolu spomíname, že poľnohospodárske stavby nie sú tým, čím by sme sa mohli chváliť,“ citujú Petra Topky.
Koncom šesťdesiatych rokov zamestnanie opustil a začal vystupovať ako konferencier na koncertoch vokálno-inštrumentálnej skupiny Rangers (neskôr známej pod názvom Plavci). Nikto jeho rozhodnutiu nerozumel, on však len vykročil za hlasom svojho srdca. A práve cez spomínaného Bobka sa v roku 1973 napokon dostal i do divadla Semafor, kde dvojica komikov Miloslav Šimek a Luděk Sobota hľadala do partie tretieho člena.
Petr neváhal a ihneď sa k nim pridal. A dobre urobil. V jeho živote sa tak naštartovala zlatá epocha, z ktorej sa zachovalo množstvo humorných a absurdných scénok, pričom Nárožný sa postupne začal objavovať i vo filmoch. Z kultoviek ako Jáchyme, hoď ho do stroje či Marečku, podejte mi pero, kde hral filmového manžela Ivy Janžurovej, si jeho tvár pamätá snáď každý. Známy je však i zo snímok Zítra vstanu a opařím se čajem či Což takhle dát si špenát a zahral si aj v seriáloch Létající Čestmír, Sanitka či Cirkus Humberto.