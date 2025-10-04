Na 102 rokov sa cíti iba ráno. Najstaršia inštruktorka jogy pozná tajomstvo zdravého starnutia - Dobré noviny
Dobré noviny
Na 102 rokov sa cíti iba ráno. Najstaršia inštruktorka jogy pozná tajomstvo zdravého starnutia
Na 102 rokov sa cíti iba ráno. Najstaršia inštruktorka jogy pozná tajomstvo zdravého starnutia

Charlotte Chopinová.
Charlotte Chopinová. — Foto: Reprofoto YouTube - Konbini

Stojky na rukách síce vyradila, ale stále sa dokáže s ľahkosťou dotknúť prstov na nohách.

Keď sa hovorí, že vek je len číslo, Charlotte Chopinová je toho živým dôkazom. V malej francúzskej dedinke Léré už vyše štyri desaťročia vedie hodiny jogy a neprestáva s tým ani teraz, hoci má 102 rokov. Ako uviedol New York Times, na svoj vek sa lektorka jogy cíti iba ráno.

Nikdy nie je neskoro

O príbehu „jogínky dôchodkyne“ by sa pravdepodobne nedozvedel nikto, keby sa v novembri 2022 neukázala v populárnej šou Francúzsko má talent. „Chcela som iba prekvapiť moju rodinou účasťou v súťaži, o ktorej som ani netušila, že existuje,“ smiala sa matka štyroch detí v rozhovore pre francúzsky Le Monde. Počas svojich troch minút televíznej slávy predviedla ako 99-ročná tucet jogových pozícií a získala si celé publikum. V tom čase si ju všimli nielen svetové médiá, ale aj indický premiér Narendra Módí, ktorý jej udelil vyznamenanie za šírenie jogy.

Maria Branyas Moreraová
Prečítajte si tiež: Preskúmali DNA 117-ročnej Marie a prišli na kľúč k dlhovekosti. Jednu potravinu jedla do konca života

K joge sa Charlotte dostala relatívne neskoro. Začala s ňou až ako 50-ročná, keď ju k tomu povzbudila kamarátka. Desať rokov na to začala sama učiť., vraj aby sa nenudila v malej dedinke, kde žije. Dnes je jej štúdio v bývalej policajnej stanici miestom, kde sa stretávajú ženy všetkých generácií a hoci 102-ročná Charlotte už necvičí každý deň, trikrát do týždňa vedie svoje obľúbené lekcie.

Ranný rituál

Stojky na rukách síce vyradila, ale stále sa dokáže s ľahkosťou dotknúť prstov na nohách. „Na 102 sa cítim len ráno,“ žartuje dôchodkyňa, ktorá sa po svojej obľúbenej raňajkovej káve a hrianke s maslom a medom vraj cíti opäť plná energie. Jej žiačky o nej hovoria ako o perfekcionistke, ktorá ich vždy povzbudí. Jedna z nich o nej dokonca napísala: „Ona mi dáva chuť zostarnúť.“ Recept na zdravé a naplnené starnutie je podľa Charlotte jednoduchý.

