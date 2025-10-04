Na 102 rokov sa cíti iba ráno. Najstaršia inštruktorka jogy pozná tajomstvo zdravého starnutia
Stojky na rukách síce vyradila, ale stále sa dokáže s ľahkosťou dotknúť prstov na nohách.
Keď sa hovorí, že vek je len číslo, Charlotte Chopinová je toho živým dôkazom. V malej francúzskej dedinke Léré už vyše štyri desaťročia vedie hodiny jogy a neprestáva s tým ani teraz, hoci má 102 rokov. Ako uviedol New York Times, na svoj vek sa lektorka jogy cíti iba ráno.
Nikdy nie je neskoro
O príbehu „jogínky dôchodkyne“ by sa pravdepodobne nedozvedel nikto, keby sa v novembri 2022 neukázala v populárnej šou Francúzsko má talent. „Chcela som iba prekvapiť moju rodinou účasťou v súťaži, o ktorej som ani netušila, že existuje,“ smiala sa matka štyroch detí v rozhovore pre francúzsky Le Monde. Počas svojich troch minút televíznej slávy predviedla ako 99-ročná tucet jogových pozícií a získala si celé publikum. V tom čase si ju všimli nielen svetové médiá, ale aj indický premiér Narendra Módí, ktorý jej udelil vyznamenanie za šírenie jogy.
K joge sa Charlotte dostala relatívne neskoro. Začala s ňou až ako 50-ročná, keď ju k tomu povzbudila kamarátka. Desať rokov na to začala sama učiť., vraj aby sa nenudila v malej dedinke, kde žije. Dnes je jej štúdio v bývalej policajnej stanici miestom, kde sa stretávajú ženy všetkých generácií a hoci 102-ročná Charlotte už necvičí každý deň, trikrát do týždňa vedie svoje obľúbené lekcie.
Ranný rituál
Stojky na rukách síce vyradila, ale stále sa dokáže s ľahkosťou dotknúť prstov na nohách. „Na 102 sa cítim len ráno,“ žartuje dôchodkyňa, ktorá sa po svojej obľúbenej raňajkovej káve a hrianke s maslom a medom vraj cíti opäť plná energie. Jej žiačky o nej hovoria ako o perfekcionistke, ktorá ich vždy povzbudí. Jedna z nich o nej dokonca napísala: „Ona mi dáva chuť zostarnúť.“ Recept na zdravé a naplnené starnutie je podľa Charlotte jednoduchý.