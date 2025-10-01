Známa neurobiologička: Ženský mozog je viac emocionálny a mužský viac racionálny? Absolútny nonsens - Dobré noviny
Známa neurobiologička: Ženský mozog je viac emocionálny a mužský viac racionálny? Absolútny nonsens
Známa neurobiologička: Ženský mozog je viac emocionálny a mužský viac racionálny? Absolútny nonsens

Ak zabúdate v konkrétnych situáciách, môžete sa inšpirovať niekoľkými praktickými tipmi.

Mužský a ženský mozog podľa odborníkov vôbec nie sú také odlišné, ako sa možno domnievame. Oba podliehajú v priebehu rokov viacerým zmenám – najmä hormonálneho charakteru – a ich funkčnosť kolíše. Neurobiologička Dominika Fričová v rozhovore pre Denník N búra roky zaužívané mýty o mužskom a ženskom mozgu a hovorí o tom, čo najviac prospieva jeho dobrej funkčnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Fričová (@ironia)

Nie sú iné

„Akékoľvek predstavy o tom, že ženský mozog je viac emocionálny a mužský je viac racionálny, sú absolútny nonsens. To, ako svet vnímame, ako ho vyhodnocujeme a ako naň reagujeme, je výsledkom mnohých vecí – genetických variácií, vplyvov prostredia, v ktorom sme boli vychovávaní a v ktorom žijeme, produkcie hormónov, ale nie toho, že by sa naše mozgové štruktúry líšili na základe pohlavia,“ vysvetľuje vedkyňa, podľa ktorej v skutočnosti existujú oveľa väčšie inter-individuálne rozdiely v rámci jedného pohlavia ako medzi pohlaviami navzájom.

Foto: Unsplash/BUDDHI Kumar SHRESTHA

V mužskom mozgu za zmeny môže postupný úbytok testosterónu, u žien má vplyv na jeho flexibilitu zasa hladina estrogénu. „Keď kolíše alebo klesá hladina estrogénu, znižuje sa efektivita mozgových procesov. To vedie k mozgovej ‚hmle‘ a pocitu, že myšlienky sú pomalé, ťažko uchopiteľné, že človek nedokáže rýchlo sformulovať vetu alebo si spomenúť na známe slovo,“ približuje Fričová a dodáva, že hladiny estrogénu kolíšu v rôznych obdobiach u žien oveľa nárazovejšie ako hladiny testosterónu u mužov.

Sledujte, ako sa váš mozog má

Zmeny v samotnej funkčnosti mozgu však nepociťujeme len na základe spomínaných hormonálnych hladín. Ako priznáva aj samotná vedkyňa, ona takisto pozoruje v priebehu rokov vo svojom mozgu zmeny – no nie preto, že je žena, ale preto, že sa jej život nejako vyvíja. Dôležité podľa nej je vnímať, ako sa náš mozog práve má, a na základe toho vniesť do každodennej rutiny určité opatrenia.

