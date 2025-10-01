Cesto má vďaka jej technike výnimočnú textúru. Slávny koláč Jiřiny Bohdalovej je nadýchaný a elegantný - Dobré noviny
Cesto má vďaka jej technike výnimočnú textúru. Slávny koláč Jiřiny Bohdalovej je nadýchaný a elegantný
Cesto má vďaka jej technike výnimočnú textúru. Slávny koláč Jiřiny Bohdalovej je nadýchaný a elegantný

Jiřina Bohdalová / Ilustračné foto.
Jiřina Bohdalová / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/bohdalkajirinka, Freepik/KamranAydinov

Predtým, než cesto uloží do plechu, nechá ho dostatočne dlho odpočívať v chladničke.

Do varenia sa nikdy nemusí nútiť, rada skúša nové veci a jedlo s obľubou nepripravuje len blízkym, ale aj sebe samej. V herečke Jiřine Bohdalovej prebudila lásku ku kulinárskemu remeslu mama, ktorá bola výbornou kuchárkou a umelkyňa po nej tento talent nepochybne zdedila. Jej recepty sú totiž aj po rokoch obľúbené a ľudia sa k nim stále radi vracajú.

Malý kulinársky skvost

„Hladná varím najlepšie. Keď si v čase obeda, tak okolo pol jedenástej, niečo ďobnem a nemám v bruchu povzbudzujúce škvŕkanie, nevarím s takou chuťou a fantáziou. Hlad, to je svätá pravda, je najlepší kuchár,“ priznala v rozhovore pre magazín Vlasta známa herečka, ktorá si čas strávený v kuchyni nevie predstaviť bez elektrických spotrebičov. Tie jej totiž celú prácu značne uľahčujú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jirina Bohdalova (@bohdalkajirinka)

Keď práve nestojí pred kamerou, rada trávi čas v kuchyni a okrem varenia je jej srdcovou záležitosťou aj pečenie. Preto niet divu, že k jej najslávnejším receptom patrí sladký strúhaný koláč, ktorý má vraj sama veľmi rada.

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.
Prečítajte si tiež: V živote plakala len dvakrát. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

Z múčnika sa za krátky čas stane malý kulinársky skvost, poteší nielen jemnou chuťou a nadýchanou textúrou, ale aj elegantným vzhľadom. Práve preto sa výborne hodí na oslavy alebo ako pohostenie pre návštevy, ktoré takýto dezert jednoznačne nadchne.

Strúhaný koláč Jiřiny Bohdalovej:

