Cesto má vďaka jej technike výnimočnú textúru. Slávny koláč Jiřiny Bohdalovej je nadýchaný a elegantný
Predtým, než cesto uloží do plechu, nechá ho dostatočne dlho odpočívať v chladničke.
Do varenia sa nikdy nemusí nútiť, rada skúša nové veci a jedlo s obľubou nepripravuje len blízkym, ale aj sebe samej. V herečke Jiřine Bohdalovej prebudila lásku ku kulinárskemu remeslu mama, ktorá bola výbornou kuchárkou a umelkyňa po nej tento talent nepochybne zdedila. Jej recepty sú totiž aj po rokoch obľúbené a ľudia sa k nim stále radi vracajú.
Malý kulinársky skvost
„Hladná varím najlepšie. Keď si v čase obeda, tak okolo pol jedenástej, niečo ďobnem a nemám v bruchu povzbudzujúce škvŕkanie, nevarím s takou chuťou a fantáziou. Hlad, to je svätá pravda, je najlepší kuchár,“ priznala v rozhovore pre magazín Vlasta známa herečka, ktorá si čas strávený v kuchyni nevie predstaviť bez elektrických spotrebičov. Tie jej totiž celú prácu značne uľahčujú.
Keď práve nestojí pred kamerou, rada trávi čas v kuchyni a okrem varenia je jej srdcovou záležitosťou aj pečenie. Preto niet divu, že k jej najslávnejším receptom patrí sladký strúhaný koláč, ktorý má vraj sama veľmi rada.
Z múčnika sa za krátky čas stane malý kulinársky skvost, poteší nielen jemnou chuťou a nadýchanou textúrou, ale aj elegantným vzhľadom. Práve preto sa výborne hodí na oslavy alebo ako pohostenie pre návštevy, ktoré takýto dezert jednoznačne nadchne.