Pokiaľ budem žiť, budem sa oň starať. 74-ročný Pavel žene sľúbil, že postihnutého vnuka nikdy neopustí
V detstve ho kŕmil ako vtáčika.
Niekoľko príbehov zo Slovenska i zahraničia ukazuje, že keď sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, mnohí muži tento tlak neunesú a z rodín odídu. Pavel Stojkovič z Blanska dokazuje pravý opak. Ako uviedla Česká televízia, 74-ročný starý otec sa s láskou stará o svojho ťažko chorého 32-ročného vnuka Davida. „Pokiaľ budem žiť, tak David bude tu,“ povedal otvorene dôchodca, ktorý je skutočným hrdinom.
Dali si sľub
David sa do necelého roku vyvíjal ako bežné dieťa, kým neprišla náhla choroba – vírusová encefalitída, zápal mozgu, ktorý postihuje centrálnu nervovú sústavu. Lekári vtedy rodine povedali, že chlapček nebude žiť viac ako rok. David však stále žije, má telo dospelého, no dušu dieťaťa.
„Keď som jedol, tak som mu dával jedlo z pusy do pusy ako nejakému vtáčikovi a tak som ho naučil prehĺtať a jesť,“ prezradil Davidov starý otec Pavel, ktorý zostal na vnuka takmer sám. „Umrela manželka, umrela dcéra a na kom inom by to malo zostať?“ povedal otvorene 74-ročný dôchodca, ktorý by vnuka nikdy nedal do ústavnej starostlivosti.
Bez nich by to nedal
„S manželkou sme si hneď na začiatku povedali, že to nevzdáme a kým bude David žiť, tak ho nikam nedáme a budeme sa oňho starať. Manželka odišla, ale ja v tom pokračujem sám,“ dodal odhodlane Pavel Strojkovič, ktorý má obrovskú oporu v opatrovateľkách z miestnej Charity. Tie k ním chodia trikrát denne, sedem dní v týždni a David im prirástol k srdcu.
„Táto práca sa musí robiť srdcom. Ja to nerobím iba pre peniaze, tie sú, samozrejme, potrebné, ale pre mňa je cenný ten úsmev,“ dodala opatrovateľka Lenka Provazníková. Spolu s kolegyňami sa vraj snažia urobiť všetko preto, aby prežil pán Pavel s vnukom čo najkrajšie momenty. „Bez nich by som to len ťažko dával. Sú obrovskou pomocou,“ uzavrel s vďakou statočný starý otec.