Z náročného rozchodu sa poučila. Gabika Marcinková pochopila, že kríza môže byť aj dobrou školou do života
Herečka tvorila desať rokov pár s manželom Martinom Mihalčínom.
Keď začiatkom tohto roka oznámila verejne Gabika Marcinková spolu s manželom Martinom Mihalčínom, že po desiatich rokoch vzťahu sa ich životné cesty rozchádzajú, viacerí zostali nemilo prekvapení. Známa herečka a frontman kapely Heľenine oči totiž vždy navonok pôsobili ako harmonický pár, ktorý spolu navyše vychováva aj dve deti.
Dnes sú už obaja oficiálne rozvedení a herečka sa netají ani novým vzťahom. V rozhovore pre portál svetevity.sk však priznala, že počas rozchodu s exmanželom si prešla rôznymi štádiami, no aj vďaka tomu má potom šancu robiť veci v živote inak.
Myslela si, že to dokáže
V januári prekvapila herečka a frontman kapely Heľenine oči verejnosť aj fanúšikov správou, že sa po dlhých rokoch vzťahu rozchádzajú. „Po krásnych a plných 10 rokoch zdieľania života sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo,“ uviedla vtedy Gabika Marcinková na sociálnej sieti.
Napriek tomu ale, že herečke vzťah s exmanželom nevyšiel, na manželstvo nezanevrela, priznala to v rozhovore pre Plus Jeden Deň. „Skladám klobúk dole všetkým párom, ktoré dokáže niekoľko rokov prežiť spolu. A áno, myslela som si, že aj ja to dokážem. Veci v živote ale nie sú ideálne a ide o to, aby sme sa neopúšťali, ako mi aj pri konzultácii povedala jedna psychologička,“ uviedla herečka na tému manželstva.