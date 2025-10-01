Z náročného rozchodu sa poučila. Gabika Marcinková pochopila, že kríza môže byť aj dobrou školou do života - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Z náročného rozchodu sa poučila. Gabika Marcinková pochopila, že kríza môže byť aj dobrou školou do života
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Adam Hagara.

VIDEO: Urobíte to, aj keď sa možno zabijete. Adam Hagara prepísal históriu slovenského krasokorčuľovania

Anikó Vargová v seriáli Sľub / S manželom Jozefom

S mužmi skončila, kým neuvidela jeho „Colgate“ úsmev. Anikó Vargová pri vedcovi Jožkovi uverila v zázrak

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

SLEDUJE NÁS 207 306 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Z náročného rozchodu sa poučila. Gabika Marcinková pochopila, že kríza môže byť aj dobrou školou do života

Gabika Marcinková prehovorila o rozchode.
Gabika Marcinková prehovorila o rozchode. — Foto: Instagram @ gabrielamarcinkova

Herečka tvorila desať rokov pár s manželom Martinom Mihalčínom.

Keď začiatkom tohto roka oznámila verejne Gabika Marcinková spolu s manželom Martinom Mihalčínom, že po desiatich rokoch vzťahu sa ich životné cesty rozchádzajú, viacerí zostali nemilo prekvapení. Známa herečka a frontman kapely Heľenine oči totiž vždy navonok pôsobili ako harmonický pár, ktorý spolu navyše vychováva aj dve deti.

Dnes sú už obaja oficiálne rozvedení a herečka sa netají ani novým vzťahom. V rozhovore pre portál svetevity.sk však priznala, že počas rozchodu s exmanželom si prešla rôznymi štádiami, no aj vďaka tomu má potom šancu robiť veci v živote inak.​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Slzy Janka Borodáča (@slzy_jb)

Myslela si, že to dokáže

V januári prekvapila herečka a frontman kapely Heľenine oči verejnosť aj fanúšikov správou, že sa po dlhých rokoch vzťahu rozchádzajú. „Po krásnych a plných 10 rokoch zdieľania života sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo,“ uviedla vtedy Gabika Marcinková na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovenskeHerecky/photos/a.401269603350135/695139947296431/?type=3&ref=embed_post

Napriek tomu ale, že herečke vzťah s exmanželom nevyšiel, na manželstvo nezanevrela, priznala to v rozhovore pre Plus Jeden Deň„Skladám klobúk dole všetkým párom, ktoré dokáže niekoľko rokov prežiť spolu. A áno, myslela som si, že aj ja to dokážem. Veci v živote ale nie sú ideálne a ide o to, aby sme sa neopúšťali, ako mi aj pri konzultácii povedala jedna psychologička,“ uviedla herečka na tému manželstva.

Stále sa s tým musí vysporadúvať

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.