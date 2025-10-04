Nechce byť stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa živí netradičným povolaním - Dobré noviny
Nechce byť stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa živí netradičným povolaním
Nechce byť stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa živí netradičným povolaním

Foto: Facebook/Mária Mirjam Zinburgová, Jozef Banáš

Počas rodičovskej dovolenky sa Mária začala venovať záľubám, ktoré ju dnes živia.

Kým boli malé, málokto im veril, že sú sestry a pre veľký vekový rozdiel pre ne bolo občas ťažké nájsť si k sebe cestu. Dnes každá z nich žije v inej krajine, osobné veci medzi sebou zdieľajú len príležitostne, no obe vedia, že sa na tú druhú môžu v každom prípade spoľahnúť. Adelu Vinczeovú so sestrou Máriou Zinburgovou mnohé spája a kým jedna z nich duchovno prežíva v skrytosti, tá druhá sa hľadaním odpovedí na otázky medzi nebom a zemou živí.

Boli úplne rozdielne

Banášovci privítali Adelu na svete v čase, keď mala Mária sedem rokov. „Dievčatá sú rozdielne, hoci majú aj spoločné črty. Určitým spôsobom sú obe introvertky. Aj Adela, hoci sa to nezdá,“ prezradila o svojich dcérach pred mnohými rokmi Mária Banášová pre magazín Život. Obe sa v detstve prejavovali úplne odlišne, každá mala svoj svet, svoje záľuby a svojich kamarátov, preto občas ľudia neverili, že v im v žilách koluje rovnaká krv.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/banas.jozo/photos/pb.100044428419866.-2207520000/1126747177437846/?type=3

„Adelka brala veci viac útokom, ja útekom. Ona bola tá ráznejšia a bojovnejšia, ja tá utiahnutejšia. Adelke neprekáža byť vo svete reflektorov, ja som skôr vyplašená, keď sa ocitnem v strede pozornosti,“ priznala sestra známej moderátorky v rozhovore pre rovnaký magazín. Jedným dychom však dodala, že aj keď im vekový rozdiel v detstve možno mierne komplikoval vzťah, postupne medzi sebou začali nachádzať čoraz viac spoločného.

Najskôr pre kamarátov, potom pre verejnosť

Mária dnes žije v susednom Česku, kam sa vrátila hneď po tom, ako s manželom Pavlom na svete privítali dcéru Natali. Sama hovorí, že istý čas pre jej kariéru referentky na Európskom patentovom úrade v Mníchove s Pavlom trávila čas len cez víkendy, čo však po narodení dieťatka neprichádzalo do úvahy.

