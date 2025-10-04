Nechce byť stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa živí netradičným povolaním
Počas rodičovskej dovolenky sa Mária začala venovať záľubám, ktoré ju dnes živia.
Kým boli malé, málokto im veril, že sú sestry a pre veľký vekový rozdiel pre ne bolo občas ťažké nájsť si k sebe cestu. Dnes každá z nich žije v inej krajine, osobné veci medzi sebou zdieľajú len príležitostne, no obe vedia, že sa na tú druhú môžu v každom prípade spoľahnúť. Adelu Vinczeovú so sestrou Máriou Zinburgovou mnohé spája a kým jedna z nich duchovno prežíva v skrytosti, tá druhá sa hľadaním odpovedí na otázky medzi nebom a zemou živí.
Boli úplne rozdielne
Banášovci privítali Adelu na svete v čase, keď mala Mária sedem rokov. „Dievčatá sú rozdielne, hoci majú aj spoločné črty. Určitým spôsobom sú obe introvertky. Aj Adela, hoci sa to nezdá,“ prezradila o svojich dcérach pred mnohými rokmi Mária Banášová pre magazín Život. Obe sa v detstve prejavovali úplne odlišne, každá mala svoj svet, svoje záľuby a svojich kamarátov, preto občas ľudia neverili, že v im v žilách koluje rovnaká krv.
„Adelka brala veci viac útokom, ja útekom. Ona bola tá ráznejšia a bojovnejšia, ja tá utiahnutejšia. Adelke neprekáža byť vo svete reflektorov, ja som skôr vyplašená, keď sa ocitnem v strede pozornosti,“ priznala sestra známej moderátorky v rozhovore pre rovnaký magazín. Jedným dychom však dodala, že aj keď im vekový rozdiel v detstve možno mierne komplikoval vzťah, postupne medzi sebou začali nachádzať čoraz viac spoločného.
Najskôr pre kamarátov, potom pre verejnosť
Mária dnes žije v susednom Česku, kam sa vrátila hneď po tom, ako s manželom Pavlom na svete privítali dcéru Natali. Sama hovorí, že istý čas pre jej kariéru referentky na Európskom patentovom úrade v Mníchove s Pavlom trávila čas len cez víkendy, čo však po narodení dieťatka neprichádzalo do úvahy.