Bol rýchlejší ako technika. Štvornohý hrdina Dempsey zachránil muža, ktorý zmizol počas prechádzky
Nezvestného seniora našli v poslednej chvíli.
Ležal zakliesnený v lese, bez síl a možnosti privolať si pomoc. Sedemdesiatjedenročného muža z Pitelovej hľadala jeho rodina aj pátracie tímy, no čas sa krátil. Tragédiu odvrátilo až odhodlanie štvornohého hrdinu Dempseyho, ktorý vysileného seniora objavil v poslednej chvíli.
Stopy viedli k Čertovej skale
Všetko sa začalo, keď sa rodina 71-ročného muža z Pitelovej v okrese Žiar nad Hronom nedočkala jeho návratu z prechádzky. Podľa slov policajtov na sociálnej sieti sa nezvestný neozýval dlhý čas a nereagoval ani na telefonáty. Pátranie sa preto začalo okamžite, no prvé previerky v mieste bydliska nepriniesli žiadny výsledok.
Kriminalisti zo Žiaru nad Hronom a Zvolena po niekoľkých hodinách lokalizovali auto seniora pri reštaurácii v Budči. „Tento nález potvrdil možnosť, že muž išiel na prechádzku v lokalite Boky k skalnému útvaru Čertova skala,“ uviedli policajti.
Do terénu tak vyrazili pátracie tímy, ktoré doplnil aj psovod so psom Dempseym. Na pomoc však privolali aj vrtuľník, hasičov, záchranárov a drony.