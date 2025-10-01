Bol rýchlejší ako technika. Štvornohý hrdina Dempsey zachránil muža, ktorý zmizol počas prechádzky - Dobré noviny
Bol rýchlejší ako technika. Štvornohý hrdina Dempsey zachránil muža, ktorý zmizol počas prechádzky
Bol rýchlejší ako technika. Štvornohý hrdina Dempsey zachránil muža, ktorý zmizol počas prechádzky

Nezvestného seniora našli v poslednej chvíli.

Ležal zakliesnený v lese, bez síl a možnosti privolať si pomoc. Sedemdesiatjedenročného muža z Pitelovej hľadala jeho rodina aj pátracie tímy, no čas sa krátil. Tragédiu odvrátilo až odhodlanie štvornohého hrdinu Dempseyho, ktorý vysileného seniora objavil v poslednej chvíli.

Stopy viedli k Čertovej skale

Všetko sa začalo, keď sa rodina 71-ročného muža z Pitelovej v okrese Žiar nad Hronom nedočkala jeho návratu z prechádzky. Podľa slov policajtov na sociálnej sieti sa nezvestný neozýval dlhý čas a nereagoval ani na telefonáty. Pátranie sa preto začalo okamžite, no prvé previerky v mieste bydliska nepriniesli žiadny výsledok.

Kriminalisti zo Žiaru nad Hronom a Zvolena po niekoľkých hodinách lokalizovali auto seniora pri reštaurácii v Budči. „Tento nález potvrdil možnosť, že muž išiel na prechádzku v lokalite Boky k skalnému útvaru Čertova skala,“ uviedli policajti.

Do terénu tak vyrazili pátracie tímy, ktoré doplnil aj psovod so psom Dempseym. Na pomoc však privolali aj vrtuľník, hasičov, záchranárov a drony.

Dempsey bol rýchlejší než technika

