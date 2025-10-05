Hľadala zubára, našla muža svojho života. Ráchel Šoltésová dokazuje, že šťastie prichádza nečakane
Známa herečka vychováva s manželom synčeka Jakubka.
„Niekto chodí k zubárovi nerád, ja práve naopak,“ povedala so smiechom pre Emmu Ráchel Šoltésová o svojom manželovi Lukášovi. Príbeh lásky známej herečky, ktorá zažiarila v seriáloch Dunaj a Sľub aj na tanečnom parkete v obľúbenej šou Let’s Dance, je totiž ako vystrihnutý z hollywoodskeho filmu.
V hlavnom meste umelkyňa potrebovala, aby sa jej niekto pravidelne staral o chrup. Začala preto chodievať k profesionálnemu zubárovi, do ktorého sa nakoniec zamilovala. Lásku tak našla pri obyčajom mužovi z Oravy, o ktorom tvrdí, že je to parťák a spolu kopú za jeden tím.
Pochybovala o sebe
Rodáčka z Brezna vraj už ako malé dievčatko vyhlasovala, že jej snom je stať sa raz na Slovensku herečkou. Priznala to v rozhovore pre portál Diva.sk a dodala, že skutočne baviť ju to začalo po tom, ako si na základnej umeleckej škole zahrala v muzikáli.
„Odvtedy som sa venovala amatérskemu herectvu, na nejaký čas som s tým prestala, pretože som pochybovala o svojej budúcnosti ako herečka a nakoniec som po rokoch išla na prijímačky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Tam ma na prekvapenie zobrali a teraz som tu,“ zaspomínala si ďalej Ráchel Šoltésová.
Na školu nespomína v najlepšom
Televíznych divákov si talentovaná herečka získala najskôr v seriáli Pán profesor, neskôr zažiarila v Dunaji. Objavuje sa aj v úlohe láskavej učiteľky prváčikov v seriáli Sľub, v rozhovore pre Šarm však priznala, že na základnú školu nespomína v najlepšom. Jedna z učiteliek ju totiž ovplyvnila negatívnym spôsobom.
„Bolo to veľmi nepríjemné v tom veku, pretože som ako špongia nasávala všetko, čo mi povedala, a nie veľmi dobre na to spomínam. Nechcela by som, aby malo moje dieťa niekedy učiteľku, ktorá mu dokáže tak veľmi ublížiť, aj keď si to možno neuvedomuje. To, čo som zažila ja, bolo pre mňa veľmi demotivujúce,“ vyznala sa herečka.
Dodnes vraj na to nezabudla a živo si spomína, aké to pre ňu vtedy bolo.