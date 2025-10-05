Hľadala zubára, našla muža svojho života. Ráchel Šoltésová dokazuje, že šťastie prichádza nečakane - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Hľadala zubára, našla muža svojho života. Ráchel Šoltésová dokazuje, že šťastie prichádza nečakane
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Karin Majtánová.

Keď sa zaľúbila do Reichela, bola hluchá a slepá. Karin Majtánová najväčšiu lásku života nikdy neoľutovala

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Hana Rapantová.

So slovenskými mužmi si nikdy nebola istá. Hlásateľka Hana Rapantová našla šťastie v láske cez internet

Mária Zinburgová / Rodina Banášovcov.

Nechce byť stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa živí netradičným povolaním

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

SLEDUJE NÁS 207 290 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Hľadala zubára, našla muža svojho života. Ráchel Šoltésová dokazuje, že šťastie prichádza nečakane

Ráchel Šoltésová našla šťastie pri Lukášovi.
Ráchel Šoltésová našla šťastie pri Lukášovi. — Foto: Wikimedia Commons, TV JOJ, Instagram @ rachelsonnn

Známa herečka vychováva s manželom synčeka Jakubka.

„Niekto chodí k zubárovi nerád, ja práve naopak,“ povedala so smiechom pre Emmu Ráchel Šoltésová o svojom manželovi Lukášovi. Príbeh lásky známej herečky, ktorá zažiarila v seriáloch Dunaj a Sľub aj na tanečnom parkete v obľúbenej šou Let’s Dance, je totiž ako vystrihnutý z hollywoodskeho filmu.

V hlavnom meste umelkyňa potrebovala, aby sa jej niekto pravidelne staral o chrup. Začala preto chodievať k profesionálnemu zubárovi, do ktorého sa nakoniec zamilovala. Lásku tak našla pri obyčajom mužovi z Oravy, o ktorom tvrdí, že je to parťák a spolu kopú za jeden tím.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa DoZ production (@doz_group_actors)

Pochybovala o sebe

Rodáčka z Brezna vraj už ako malé dievčatko vyhlasovala, že jej snom je stať sa raz na Slovensku herečkou. Priznala to v rozhovore pre portál Diva.sk a dodala, že skutočne baviť ju to začalo po tom, ako si na základnej umeleckej škole zahrala v muzikáli.

Foto: Wikimedia Commons, TV JOJ

„Odvtedy som sa venovala amatérskemu herectvu, na nejaký čas som s tým prestala, pretože som pochybovala o svojej budúcnosti ako herečka a nakoniec som po rokoch išla na prijímačky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Tam ma na prekvapenie zobrali a teraz som tu,“ zaspomínala si ďalej Ráchel Šoltésová.

Ráchel Šoltésová prehovorila o negatívnej skúsenosti z detstva.
Prečítajte si tiež: Dúfa, že ochráni aspoň svojho syna. Ráchel Šoltésová má dilemu zo školy, zvládla ju vďaka dobrej učiteľke

Na školu nespomína v najlepšom

Televíznych divákov si talentovaná herečka získala najskôr v seriáli Pán profesor, neskôr zažiarila v Dunaji. Objavuje sa aj v úlohe láskavej učiteľky prváčikov v seriáli Sľub, v rozhovore pre Šarm však priznala, že na základnú školu nespomína v najlepšom. Jedna z učiteliek ju totiž ovplyvnila negatívnym spôsobom.

„Bolo to veľmi nepríjemné v tom veku, pretože som ako špongia nasávala všetko, čo mi povedala, a nie veľmi dobre na to spomínam. Nechcela by som, aby malo moje dieťa niekedy učiteľku, ktorá mu dokáže tak veľmi ublížiť, aj keď si to možno neuvedomuje. To, čo som zažila ja, bolo pre mňa veľmi demotivujúce,“ vyznala sa herečka.

Dodnes vraj na to nezabudla a živo si spomína, aké to pre ňu vtedy bolo.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.