Odhaľte nepoznané stránky ženy, ktorá stvorila Hercula Poirota a slečnu Marplovú
Aké bolo detstvo a mladosť ženy, ktorá sa stala najčítanejšou autorkou detektívnych románov na svete?
Kniha Agatha Christie od Susanne Lieder ponúka pútavý pohľad na život a osudy legendárnej spisovateľky, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín literatúry.
Mladá Agatha sa túži stať koncertnou klaviristkou, ale nikdy nedosiahne veľký úspech. Aby unikla každodennej rutine, začne pre zábavu písať a zamestná sa v lekárni. Pri práci s rôznymi jedmi dostáva nápad na kriminálny príbeh o otrave, ktorý napokon spíše na papier.
Odvtedy sa jej stálym spoločníkom stáva fiktívna postava súkromného detektíva Hercula Poirota, ku ktorému sa pridáva aj bystrá slečna Marplová. Medzitým Agatha stretáva Archibalda Christieho, čoskoro sa zosobášia a spoločne precestujú svet. Zdá sa, že jej šťastie je dokonalé, ale je to skutočne tak?
Život Agathy Christie nebol len séria úspechov. V knihe Susanne Lieder spoznávame jej osobné radosti aj bolesti. Keď stretla šarmantného Archibalda Christieho, zdalo sa, že ich spoločný život bude dokonalý. Svadba, cestovanie po svete, nové dobrodružstvá – všetko nasvedčovalo šťastnej budúcnosti.
No postupne sa začali objavovať aj trhliny. Manželstvo, ktoré sa spočiatku javilo ako idylické, narazilo na vážne problémy. A práve tieto momenty autorka opisuje s citom a dramatickým napätím – môžete tak nazrieť do intímnych zákutí života ženy, ktorá bola navonok úspešnou spisovateľkou, no v súkromí musela zápasiť so sklamaním, neistotou a vlastnými démonmi.
„Vieš čo, Punkie? Myslím, že aj ja raz napíšem detektívku.“ Pravdaže, mohla by písať o láske – romantické príbehy, kde-tu idealizované, no to ju nelákalo. Asi preto, lebo sama seba považovala za romantickú v dosť obmedzenej miere a ani zamak za idealistickú. Naplnená láska je určite úžasná, no detektívka je dobrodružstvo! Zápletka, pátranie, podozrivý, nepodozrivý, z ktorého sa nakoniec vykľuje páchateľ, ľudia, ktorí sa zúfalo usilujú udržať pokope horko-ťažko pozliepaný domček z kariet, ktorí klamú, až sa hory zelenajú, a nikomu nedovolia, aby prenikol za ich fasádu. Práve to Agathu nesmierne lákalo.
Agathina znalosť jedov nebola náhodná. Práca v lekárni jej poskytla praktické skúsenosti, ktoré neskôr využila pri konštruovaní zápletiek. A práve vďaka tomu sú jej kriminálne príbehy také autentické.
Hoci kniha sa zameriava najmä na mladšie roky, v živote Christie sa objavil aj slávny moment – jej záhadné zmiznutie v roku 1926. Dodnes patrí k najväčším nevyriešeným záhadám literárneho sveta.
Ak vás teda fascinuje, odkiaľ pramení fantázia najväčšej autorky detektívnych príbehov, Agatha Christie od Susanne Lieder je tou správnou voľbou. Objavíte nielen začiatky jej kariéry, ale aj jej sny, lásky a pády.
Z nemeckého originálu Agatha Christie (Aufbau Taschenbuch, Germany 2024) preložila Zuzana Guldanová.
Milan Buno, knižný publicista