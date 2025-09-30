Prečo Slováci diverzifikujú úspory pomocou Bitcoinu?
Sporenie peňazí nie je jednoduchou záležitosťou. Musíte si vybrať, v ktorých menách budete mať svoje úspory uložené a potom neustále kontrolovať, či si peniaze v priebehu času udržiavajú svoju hodnotu. Keďže euro čelí inflácii a americký dolár postupne klesá, čoraz viac Slovákov začína hľadať iné alternatívy.
Jednou z možností je Bitcoin, ktorý ponúka úplne iné výhody ako fiat meny. Pozrime sa, čo to vlastne je a prečo je táto možnosť investície vnímaná ako skvelý nástroj na dlhodobé sporenie.
Euro už nie je také stabilné ako kedysi
Slováci si dlhé roky ponechávali úspory v eurách. Na prvý pohľad to dávalo zmysel - je to oficiálna mena, ktorú mohli používať na každodenné nákupy nielen vo svojej krajine, ale aj v mnohých ďalších častiach Európy. Inými slovami, sporenie v eurách sa zdalo bezpečné a predvídateľné.
Ale keďže kvôli inflácii začali každodenné výdavky prudko stúpať, mnohí ľudia si všimli, že eurá na ich účtoch začali strácať na hodnote. Ich úspory síce zdanlivo rástli, no reálna hodnota toho, čo si za ne mohli kúpiť, sa neustále zmenšovala.
Práve tieto obavy o klesajúcu kúpnu silu eura ich priviedli k Bitcoinu. Na základe toho, sa kurz BTC to EUR stal pre mnohých Slovákov pravidelne sledovaným údajom ako možná cesta k finančnej alternatíve.
Bitcoin ale nebol pre každého úplne nový. Niektorí už do Bitcoinu investovali, zatiaľ čo iní sa o ňom dozvedeli napríklad prostredníctvom sociálnych sietí alebo každodenných rozhovorov, čo im ponúklo množstvo príležitostí na spoznanie tejto kryptomeny. A keďže životné náklady stále rástli, predstava uložiť časť úspor do Bitcoinu bola pre mnohých čoraz prijateľnejšia.
Príležitosť na zarobenie peňazí
Ak sa pozriete na ceny Bitcoinu, všimnete si, že táto popredná svetová kryptomena sa z približne 30 000 amerických dolárov pred dvoma rokmi v roku 2025 dostala výrazne nad hranicu 100 000 dolárov. Inými slovami, jej hodnota výrazne vzrástla a tí, ktorí do nej investovali, zarobili veľa peňazí.
Hoci prichádzalo k výkyvom cien, celkový trend bol rastúci. Príležitosť zarobiť takéto sumy peňazí nie je niečo, čo by sa dalo len tak ľahko prehliadnuť, a preto Slováci teraz vkladajú časť svojich úspor práve do kryptomien.
Dokonca aj tí, ktorí v minulosti prišli o veľké zisky, sú presvedčení, že cena Bitcoinu bude aj naďalej rásť. Keďže si chceli časť peňazí odkladať, investícia do Bitcoinu pre nich predstavovala formu sporenia s potenciálom dlhodobého zhodnotenia.
Bitcoin sa stáva ľahšie pochopiteľným
Keď sa Bitcoin prvýkrát objavil, mnohí ho vnímali iba ako technologický trend. Táto kryptomena sa im zdala príliš riskantná na to, aby do nej investovali. Tento pocit prevládal u ľudí nielen na Slovensku, ale aj na celom svete.
Ani Slováci, ktorí boli kryptomenám otvorení, nemali veľa možností sa o nich dozvedieť viac. Bez znalosti angličtiny to bolo ešte náročnejšie a prostredie búrz pôsobilo zložito. Krypto komunity boli malé a často roztrúsené po internete.
S rastúcou popularitou však bolo zrejmé, že Bitcoin bude hrať dôležitú úlohu vo svetovej ekonomike. To prirodzene viedlo k väčšiemu záujmu a snahe o sprístupnenie informácií.
Bitcoin bol zrazu všade a správy o kryptomenách sa stali široko dostupnými aj v slovenčine. Objavilo sa aj veľa obsahu pre začiatočníkov a dostať sa do sveta kryptomien už nebolo vôbec ťažké.
S rastúcim počtom používateľov sa aj hlavné platformy začali zameriavať na užívateľskú prívetivosť a prispôsobenie pre konkrétne trhy.
Vzhľadom na dnešné množstvo dostupných informácií a jednoduchosť kúpy nie je prekvapením, že Bitcoin v tejto dobe skúšajú aj ľudia, ktorí sa s kryptomenami predtým nikdy nezaoberali.
Mladšie generácie pristupujú k finančnému plánovaniu zodpovednejšie
Keďže inflácia predstavuje skutočnú hrozbu, mileniáli a generácia Z na Slovensku neustále hľadá nové spôsoby, ako môžu ušetriť viac peňazí. Míňajú menej na potraviny a na rôzne formy predplatného, na druhej strane používajú aplikácie na sledovanie svojich mesačných výdavkov a hľadajú ďalšie nástroje, ktoré im pomôžu využiť svoje peniaze čo najefektívnejšie.
Bitcoin je súčasťou tohto prístupu, pretože ponúka nový spôsob, ako ušetriť. Mladšie generácie nezdieľajú rovnakú dôveru v tradičné bankové systémy ako ich rodičia, najmä keď úrokové sadzby sotva držia krok s infláciou.
Mladšie generácie tiež trávia veľa času na internete, kde dnes prebieha väčšina diskusií o Bitcoine. Majú tak prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebujú, aby sa naučili, ako Bitcoin nakupovať a bezpečne spravovať.
To im dáva väčšiu kontrolu nad ich financiami a zvyšuje to istotu v sporení.
Záver
Vzhľadom na rastúcu popularitu Bitcoinu nie je prekvapením, že ho mnohí Slováci využívajú ako formu sporenia. Hoci v ňom zvyčajne nedržia všetky svoje úspory, uloženie časti financií do Bitcoinu im prináša väčší pocit istoty a ponúka šancu na dlhodobý zisk. V časoch, keď sú fiat meny ako euro pod tlakom a vládne ekonomická neistota, takéto rozhodnutie dáva čoraz väčší zmysel.