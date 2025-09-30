Prečo Slováci diverzifikujú úspory pomocou Bitcoinu? - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prečo Slováci diverzifikujú úspory pomocou Bitcoinu?
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Žijeme oddelene, ale stále som šťastná. Ivana Chýlková by mala o živote s Krausom napísať knihu

Nicole Kidman s manželom.

Po 20 rokoch ju opúšťa muž, ktorému zachránila život. Statočná Nicole Kidman bojovala až do konca

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

SLEDUJE NÁS 207 312 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prečo Slováci diverzifikujú úspory pomocou Bitcoinu?

Sporenie peňazí nie je jednoduchou záležitosťou. Musíte si vybrať, v ktorých menách budete mať svoje úspory uložené a potom neustále kontrolovať, či si peniaze v priebehu času udržiavajú svoju hodnotu. Keďže euro čelí inflácii a americký dolár postupne klesá, čoraz viac Slovákov začína hľadať iné alternatívy.

Jednou z možností je Bitcoin, ktorý ponúka úplne iné výhody ako fiat meny. Pozrime sa, čo to vlastne je a prečo je táto možnosť investície vnímaná ako skvelý nástroj na dlhodobé sporenie.

Euro už nie je také stabilné ako kedysi

Slováci si dlhé roky ponechávali úspory v eurách. Na prvý pohľad to dávalo zmysel - je to oficiálna mena, ktorú mohli používať na každodenné nákupy nielen vo svojej krajine, ale aj v mnohých ďalších častiach Európy. Inými slovami, sporenie v eurách sa zdalo bezpečné a predvídateľné.

Ale keďže kvôli inflácii začali každodenné výdavky prudko stúpať, mnohí ľudia si všimli, že eurá na ich účtoch začali strácať na hodnote. Ich úspory síce zdanlivo rástli, no reálna hodnota toho, čo si za ne mohli kúpiť, sa neustále zmenšovala.

Práve tieto obavy o klesajúcu kúpnu silu eura ich priviedli k Bitcoinu. Na základe toho, sa kurz BTC to EUR stal pre mnohých Slovákov pravidelne sledovaným údajom ako možná cesta k finančnej alternatíve.

Bitcoin ale nebol pre každého úplne nový. Niektorí už do Bitcoinu investovali, zatiaľ čo iní sa o ňom dozvedeli napríklad prostredníctvom sociálnych sietí alebo každodenných rozhovorov, čo im ponúklo množstvo príležitostí na spoznanie tejto kryptomeny. A keďže životné náklady stále rástli, predstava uložiť časť úspor do Bitcoinu bola pre mnohých čoraz prijateľnejšia.

Príležitosť na zarobenie peňazí

Ak sa pozriete na ceny Bitcoinu, všimnete si, že táto popredná svetová kryptomena sa z približne 30 000 amerických dolárov pred dvoma rokmi v roku 2025 dostala výrazne nad hranicu 100 000 dolárov. Inými slovami, jej hodnota výrazne vzrástla a tí, ktorí do nej investovali, zarobili veľa peňazí.

Hoci prichádzalo k výkyvom cien, celkový trend bol rastúci. Príležitosť zarobiť takéto sumy peňazí nie je niečo, čo by sa dalo len tak ľahko prehliadnuť, a preto Slováci teraz vkladajú časť svojich úspor práve do kryptomien.

Dokonca aj tí, ktorí v minulosti prišli o veľké zisky, sú presvedčení, že cena Bitcoinu bude aj naďalej rásť. Keďže si chceli časť peňazí odkladať, investícia do Bitcoinu pre nich predstavovala formu sporenia s potenciálom dlhodobého zhodnotenia.

Bitcoin sa stáva ľahšie pochopiteľným

Keď sa Bitcoin prvýkrát objavil, mnohí ho vnímali iba ako technologický trend. Táto kryptomena sa im zdala príliš riskantná na to, aby do nej investovali. Tento pocit prevládal u ľudí nielen na Slovensku, ale aj na celom svete.

Ani Slováci, ktorí boli kryptomenám otvorení, nemali veľa možností sa o nich dozvedieť viac. Bez znalosti angličtiny to bolo ešte náročnejšie a prostredie búrz pôsobilo zložito. Krypto komunity boli malé a často roztrúsené po internete.

S rastúcou popularitou však bolo zrejmé, že Bitcoin bude hrať dôležitú úlohu vo svetovej ekonomike. To prirodzene viedlo k väčšiemu záujmu a snahe o sprístupnenie informácií.

Bitcoin bol zrazu všade a správy o kryptomenách sa stali široko dostupnými aj v slovenčine. Objavilo sa aj veľa obsahu pre začiatočníkov a dostať sa do sveta kryptomien už nebolo vôbec ťažké.

S rastúcim počtom používateľov sa aj hlavné platformy začali zameriavať na užívateľskú prívetivosť a prispôsobenie pre konkrétne trhy.

Vzhľadom na dnešné množstvo dostupných informácií a jednoduchosť kúpy nie je prekvapením, že Bitcoin v tejto dobe skúšajú aj ľudia, ktorí sa s kryptomenami predtým nikdy nezaoberali.

Mladšie generácie pristupujú k finančnému plánovaniu zodpovednejšie

Keďže inflácia predstavuje skutočnú hrozbu, mileniáli a generácia Z na Slovensku neustále hľadá nové spôsoby, ako môžu ušetriť viac peňazí. Míňajú menej na potraviny a na rôzne formy predplatného, na druhej strane používajú aplikácie na sledovanie svojich mesačných výdavkov a hľadajú ďalšie nástroje, ktoré im pomôžu využiť svoje peniaze čo najefektívnejšie.

Bitcoin je súčasťou tohto prístupu, pretože ponúka nový spôsob, ako ušetriť. Mladšie generácie nezdieľajú rovnakú dôveru v tradičné bankové systémy ako ich rodičia, najmä keď úrokové sadzby sotva držia krok s infláciou.

Mladšie generácie tiež trávia veľa času na internete, kde dnes prebieha väčšina diskusií o Bitcoine. Majú tak prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebujú, aby sa naučili, ako Bitcoin nakupovať a bezpečne spravovať.

To im dáva väčšiu kontrolu nad ich financiami a zvyšuje to istotu v sporení.

Záver

Vzhľadom na rastúcu popularitu Bitcoinu nie je prekvapením, že ho mnohí Slováci využívajú ako formu sporenia. Hoci v ňom zvyčajne nedržia všetky svoje úspory, uloženie časti financií do Bitcoinu im prináša väčší pocit istoty a ponúka šancu na dlhodobý zisk. V časoch, keď sú fiat meny ako euro pod tlakom a vládne ekonomická neistota, takéto rozhodnutie dáva čoraz väčší zmysel.

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.