Keď zistili, kto je jej dedko, mali uštipačné reči. Poznáte dievčinu, ktorej učarovala televízna atmosféra?
Snažila sa preraziť bez pomoci ostatných a nakoniec sa jej to aj podarilo.
Otec ju so sebou od detstva brával do televízie, kde pracoval a ona si už v tom čase vedela predstaviť, že by sa mohla živiť niečím podobným. S kamarátkami sa hrávala na televízne noviny, robila reportáže, moderovala vymyslené relácie a hoci bola vnučkou legendárneho herca, sama po tomto povolaní nikdy netúžila.
Už ako dieťa premýšľala, ako zareagovať, keď sa jej niekto posmieval a označoval ju za protekčné dieťa, no postupne si z toho prestala robiť ťažkú hlavu. Zistila totiž, že vie zaujať aj tým, čo dokáže a nie len zvučným priezviskom.