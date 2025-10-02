Zvádza boj, ktorý by bol pre mnohých z nás nepredstaviteľný. Pomôžme Alexovi na ceste k vytúženým krokom - Dobré noviny
Zvádza boj, ktorý by bol pre mnohých z nás nepredstaviteľný. Pomôžme Alexovi na ceste k vytúženým krokom
Zvádza boj, ktorý by bol pre mnohých z nás nepredstaviteľný. Pomôžme Alexovi na ceste k vytúženým krokom

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Napriek bolesti rozdáva úsmev a silu, ktorá inšpiruje.

Alex má len 17 rokov, no už od narodenia zvádza boj, ktorý by bol pre mnohých z nás nepredstaviteľný. Narodil sa s detskou mozgovou obrnou a ďalšími vážnymi komplikáciami – hypoxicko-ischemickou encefalopatiou, spastickou kvadruparézou, psychomotorickou retardáciou a epilepsiou.

Napriek všetkým ťažkostiam sa nikdy nevzdal. Vyrastal ako chlapec plný odhodlania a s obrovskou túžbou napredovať. Jeho cieľ je jasný – raz sa postaviť na vlastné nohy, urobiť svoje prvé kroky a žiť čo najplnohodnotnejší život.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Jeho mamina hovorí, že aj keď je cesta nesmierne ťažká, Alex má v sebe silu, ktorú mu môže závidieť nejeden zdravý človek. Každý jeho úsmev je dôkazom toho, že bojovať má zmysel.

Operácia bola len začiatok

Prednedávnom podstúpil v Brne náročnú operáciu korekcie nôh. Operácia dopadla úspešne, no lekári upozorňujú, že samotný zákrok nestačí. Aby mal operatívny zásah zmysel, Alex musí pokračovať v intenzívnych rehabilitáciách, ktoré sú rozhodujúce pre jeho ďalší vývoj.

Tu prichádza tá najťažšia časť. Rehabilitácie, špeciálne liečebné pomôcky a pobyty vo Svetielku v Prešove predstavujú pre rodinu vysoké finančné náklady, ktoré nedokážu zvládnuť sami. Alex teraz potrebuje finančnú pomoc, aby mohol pravidelne absolvovať odborné terapie a zlepšovať svoj zdravotný stav.

Každý deň, každá terapia, každé cvičenie posúva Alexa bližšie k jeho snu – k životu na vlastných nohách. Bez tejto podpory by sa jeho ťažko vybojovaná šanca mohla vytratiť.

Ako môžeme spoločne pomôcť

