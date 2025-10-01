Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska - Dobré noviny
Dobré noviny
Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska
Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Adela a Viktor Vinczeovci.
Adela a Viktor Vinczeovci. — Foto: Instagram - @viktorvincze

Moderátorka vie, že nič nie je čierno-biele.

Odišla z Let's Dance, neobjaví sa v Milujem Slovensko a vie, že odchodom z televízie Markíza prišla o veľa pracovných príležitostí. „Niektorí ľudia to pomenujú, že Viktor ma stiahol so sebou alebo že mi zničil kariéru,“ prezradila v relácii Closer Talks Adela Vinczeová, ktorá otvorene prehovorila o tom, ako sa zmenil jej vzťah s manželom Viktorom a vysvetlila aj to, či uvažujú nad odchodom zo Slovenska.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Prišla o prácu aj peniaze

Ja cítim vnútorný pokoj so všetkými rozhodnutiami, lebo neviem, ako by som to urobila inak, aby som ten vnútorný pokoj mala,“ popísala svoju súčasnú pracovnú situáciu moderátorka, ktorá opustila televíziu Markíza v decembri 2024 po viac ako 20 rokoch v súlade s vlastným svedomím. Jej rozhodnutie bolo reakciou na zmeny v televízii a podporou manželovi Viktorovi Vinczemu, ktorý ako šéf spravodajských odborov čelil rôznym tlakom z vedenia televízie.

Mária Zinburgová / Rodina Banášovcov.
Prečítajte si tiež: Nerada býva stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa v ČR živí netradičným povolaním

„Bolo to veľmi zaujímavé, lebo keď som sa rozhodovala, tak bolo jasné, že prídem v úvodzovkách o veľa. Keď odídem z Let’s Dance a poviem veci, ktoré vnímam voči vedeniu Markízy, nie samotnej televízii, toto oddeľujem, keďže nezabúdam, čo mi všetko umožnila a čo pekné som tam zažila, tak nemôžem robiť iné relácie, ktoré som si vďaka tomu odstrihla,“ vysvetlila Adela, ktorá odmietla ponuky z iných televízií a otvorene priznala, že prišla o veľa práce a peňazí. Kým niektorí hovoria, že Viktor ju „stiahol na dno“, ona to vidí úplne inak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Odísť alebo zostať?

Vďaka tomu, že cítim pevnosť a správnosť toho rozhodnutia, tak to do nášho vzťahu vlastne prinieslo väčšiu pevnosť,“ poznamenala moderátorka, ktorá je zvedavá, čo jej život prinesie, no nateraz sa venuje najmä synovi Maxíkovi. V relácii Closer Talks prezradila, či s Viktorom uvažovali nad odchodom zo Slovenska.

