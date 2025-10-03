Ozvala sa, aby vyvrátila známu poveru. Petra Dubayová vie, že vďaka svojej Vesne v skutočnosti opeknela
Krása ženy-matky nezávisí od pohlavia dieťaťa, ale od čohosi úplne iného.
Všetku svoju pozornosť v týchto dňoch venuje dcérke Vesne, ktorá prišla na svet začiatkom augusta. Petra Dubayová zažíva s Jakubom Jablonským najkrajšie obdobie a zdá sa, že si prvé týždne s malou obaja absolútne vychutnávajú.
Herečka, známa okrem iného i zo seriálu Dunaj, k vašim službám, sa však popri starostlivosti o malú stíha sem-tam ozvať i na svojej sociálnej sieti, kde sa rada delí s myšlienkami, ktoré jej aktuálne bežia hlavou. Tak tomu bolo aj nedávno, keď sa rozhodla verejne zapochybovať o mýte, ktorému čelí takmer každá tehotná žena.
Opeknela si, takže to bude chlapec
„Spomenula som si, ako mi počas tehotenstva množstvo ľudí (aj takých, ktorých som nepoznala) hovorilo, že určite budem mať chlapčeka, lebo som opeknela,“ uviedla na svojom Instagrame.
Nad starou zaužívanou poverou sa už vtedy pohoršene zamýšľala a zdala sa jej celkom nezmyselná. Dokonca jej z toho, že sa niečo také traduje, bolo miestami aj smutno. „Prečo by to tak malo byť? Prečo ešte nenarodené dievča dávame do pozície, že by malo niečo matke brať, že by s ňou malo súperiť a vôbec, že je také dôležité, ako človek vyzerá,“ píše Petra oduševnene.
Pohlavie s tým nič nemá
„Divné, nie? Dievčatá, aj ženy môžu v skutočnosti jedna druhú podporovať a prebúdzať jedna v druhej to najlepšie. Tak ako aj muži v mužoch, muži v ženách, ženy v mužoch, je to jedno,“ dodala a pridala aj vlastné pozorovanie.