Odmalička so záujmom sledoval babkine výstupy pred dedkom. Tento mladík si manželku získal humorom
Aj keď pôsobí extrovertne, v súkromí vyhľadáva pokoj a pohodu.
Odjakživa bol taký - kam prišiel, tam musela byť sranda. Už ako malý chlapec vymetal recitačné súťaže a divadelné krúžky, neskôr organizoval večierky, moderoval a hral aj v kapele. Prázdniny trávil u babky v Ružomberku, zo záhrady jej vyjedal jahody a na poli za domom si v kukurici spolu s kamarátmi robil tajné chodby. Nikdy nechcel byť všestranným hercom, ktorý ostane tam, kam ho položia. Túžil zabávať ľudí a za tým si aj šiel. Herecké gény zdedil po babičke a inšpiroval sa aj jej výstupmi pred dedkom, z ktorých toho veľa odpozoroval.