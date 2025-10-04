Ako sedemnásťročná sa stala mníškou, aby mohla utiecť od matky. Po 10 rokoch si uvedomila pravdu
Po odchode z rádu začala žiť svetský život so všetkým, čo k tomu patrí.
Niektoré dievčatá plánovali byť učiteľkami, zdravotníčkami, sekretárkami alebo ženami v domácnosti, no ona to videla inak. Mala 17 rokov, obrovský talent pre vedu a túžila byť farmaceutkou, no ešte viac chcela, aby konečne vypadla z domu. „Ženy zostávali doma, až kým sa nevydali. Bol to začiatok 60. rokov a bol to svet, v ktorom som žila,“ vysvetlila pre People Maryanne Bravermanová, ktorá žila v prísnej katolíckej rodine. Práve to jej zmenilo život na dlhých 10 rokov – stala sa mníškou, ktorá nakoniec musela odvolať svoje večné sľuby.
Únik z domu
„Moja matka ma veľmi kontrolovala. Zasahovala do všetkého a ja som túžila urobiť aspoň niečo podľa seba,“ spomínala. Najväčším snom jej matky bolo, aby sa jedna z jej dcér stala mníškou a hoci Maryanne po takom živote netúžila, odchod do kláštora brala ako najjednoduchší spôsob úniku z domu.
Odmietla dve prijatia na vysokú školu a presne na svoje 17. narodeniny nasadla na vlak do amerického mesta Peekskill vzdialeného 56 kilometrov od New Yorku, kde absolvovala testy, či je vhodná na mníšske povolanie.
„Nie je to len o tom, že sa modlíte,“ vysvetlila Maryanne – ako mníška totiž začala pracovať so slobodnými matkami a problémovými deťmi, ktoré potrebovali dohľad. „Učili sa rôzne činnosti, remeslá, hrali na gitarách, spievali, robili veci, ktoré ich bavili a dostali aj psychologické poradenstvo, ktoré potrebovali, aby sa stali produktívnymi občanmi,“ prezradila žena, ktorá sa s mníškami neskôr presunula priamo do Brooklynu, kde pomáhali problémovým deťom v ich rodinnom prostredí.
Večné sľuby
Celých 10 rokov považovala túto prácu za prospešnú a asketický životný štýl mníšky jej dával zmysel. „Milovala som to, ale milovala som to až tak, že som vyhorela,“ povedala otvorene Maryanne, ktorá zložila večné sľuby, čo znamenalo, že sa zaviazala k celoživotnej službe v cirkvi. V jednom momente si ale povedala, že sa potrebuje stretnúť s terapeutom. To sedenie jej zmenilo život.