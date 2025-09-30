S mužmi skončila, kým neuvidela jeho „Colgate“ úsmev. Anikó Vargová pri vedcovi Jožkovi uverila v zázrak
Keď príde domov, musia sa zoznamovať.
„Nemáš chlapa, nemáš rodinu, nemáš deti, nemáš prečo žiť,“ hovorila si kedysi Anikó Vargová. Naša obľúbená herečka si vtedy myslela, že jej život potrebuje jasný scenár, kde všetko musí byť podľa očakávaní ostatných. Po tom, čo spadla na dno v práci aj v láske a musela na deň vyžiť z piatich eur, pochopila, že skutočná cesta k šťastiu nevedie cez nútené predstavy. „Neutekajte za vozmi, ktoré vás nechcú zobrať,“ radí dnes s úsmevom žena, ktorá svoje šťastie našla tesne pred päťdesiatkou pri vedcovi Jožkovi.
Dedinské predsudky
Vyrastala v maďarskej rodine vo Vyšnej Kaloši pri Rimavskej Sobote, kde je podľa nej 10 domov a cesta odtiaľ už nikam nevedie. Ale aj na konci sveta začala mať obrovské sny. Odjakživa rada pozorovala svoju rodinu a po každej oslave doma hrala scénky, v ktorých znázorňovala svojich najbližších. Už vtedy myslela na to, že by raz mohla byť herečkou a pri tej myšlienke cítila príjemné teplo v bruchu. „Potom som videla v telke Rómea a Júliu a ja som sa z toho niekoľko dní nevedela spamätať,“ prezradila v Nočnej pyramíde Anikó, ktorá veľmi túžila uniknúť do hereckého sveta, kde by mohla byť kýmkoľvek.
Keď však chcela ísť na konzervatórium, rodičia jej to nedovolili. „Mali všetky predsudky, že čo asi robia tie herečky,“ zasmiala sa v relácii Pod javiskom. Preto sa potajomky vybrala na skúšky do maďarského divadla Thália, kde ju prijali a mama s otcom sa s tým pomaly museli zmieriť.
Drahý Emil Horváth
„Keď som sa hlásila na VŠMU, mama povedala, nech to skúsim, aspoň ma to prejde. Síce ma vyhodili, ale prišla som domov s tým, že ma to ešte viac motivovalo. Na školu sa mi napokon podarilo dostať až na štvrtýkrát,“ prezradila pre SME Anikó, ktorá sa smiala, že dnes sa ani nečuduje, že ju na herectvo nezobrali na prvýkrát.
„Mala som taký kostýmček a vyzerala som ako vlastná mama, respektíve ako mama všetkých tých uchádzačov. Bola som plnoštíhla a vyzerala som oveľa staršie. Trikrát som sa dostala do tretieho kola, no musela som si počkať až na môjho drahého Emila Horvátha, ktorý povedal, že keď je tu už niekto štvrtýkrát a vidieť na ňom posun, taký človek si zaslúži šancu,“ prezradila herečka, ktorá bola v jednom ročníku s Alexandrom Bártom, Tomášom Maštalírom, Gregorom Hološkom či Markom Igondom. „A potom prišla ponuka ako z rozprávky, ako z Hollywoodu,“ vravela Anikó.