Je to kyselina, do práčky ho nelejte, varuje špecialista na spotrebiče. S jeho radami vydrží čo najdlhšie
Špecialista na veľkú domácu techniku prezradil, ktoré veci ľuďom pri údržbe a praní unikajú.
Znejú aj vo vašej rodine hlasy staršej generácie, ktoré tvrdia, že sa veci v domácnosti v minulosti ani zďaleka nekazili tak často ako dnes? Špecialista na domácu techniku Juraj Čičatko pre Denník N prezradil, že je to spôsobené tým, že v súčasnosti sa na výrobe viac šetrí a používajú sa pri tom iné technológie a materiály. Často však stačí vedieť, ako sa o spotrebiče správne starať a ich životnosť zbytočne neskracovať.
Babské rady môžu aj uškodiť
Jednou z najčastejšie diskutovaných súčastí domácnosti je aj obyčajná práčka a správna starostlivosť o ňu. Internet je plný rád o tom, ako ju čo najefektívnejšie vyčistiť, receptov na domáce roztoky, ktoré majú zabojovať s vodným kameňom, či rôznych techník, vďaka ktorým sa v nej vraj nebude tvoriť pleseň. Treba si však uvedomiť, že niekedy je najrozumnejšie zvoliť tú najjednoduchšiu a najbezpečnejšiu možnosť.
„Odporúčam kúpiť si špecializovaný prípravok, a to z jedného dôvodu – sú certifikované, aby spotrebiče nepoškodzovali. Napríklad sóda bikarbóna je v poriadku a nemá žiadne negatívne účinky. Ocot je však kyselina, ktorá môže pri častom používaní, napríklad raz týždenne, časom poškodiť gumové tesnenia,“ vysvetlil pre Denník N špecialista na veľkú domácu techniku.
Ako správne odvápňovať?
Sódu bikarbónu odporúča použiť aj v prípade, že sa neviete zbaviť zápachu vychádzajúceho z bubna. Práčku treba zapnúť naprázdno, nasypať sódu buď do dávkovača prostriedku, alebo priamo do bubna a ak spotrebič nemá špeciálny program na čistenie, zvoľte najvyššiu možnú teplotu, ktorú majú zvyčajne programy na pranie bavlny.
Zápach však môže spôsobiť aj rýchle zatváranie práčky. Ak ju po vybratí bielizne hneď zavriete, bubon sa nevyvetrá a začne tuchnúť. Postupne môže takýmto spôsobom zatuchnúť aj celé gumové tesnenie a ak sa zápachu neviete zbaviť, je nutné tesnenie vymeniť. Problémy s údržbou však môžu mať aj tí, ktorí sa o spotrebič vzorne starajú, no bývajú v oblasti s tvrdou vodou.