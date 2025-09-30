Keď jej tretíkrát zistili rakovinu, už sa nezrútila. Slovenskú speváčku zákerná choroba naučila dôležitú vec - Dobré noviny
Keď jej tretíkrát zistili rakovinu, už sa nezrútila. Slovenskú speváčku zákerná choroba naučila dôležitú vec
Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Nicole Kidman s manželom.

Po 20 rokoch ju opúšťa muž, ktorému zachránila život. Statočná Nicole Kidman bojovala až do konca

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Adam Hagara.

VIDEO: Urobíte to, aj keď sa možno zabijete. Adam Hagara prepísal históriu slovenského krasokorčuľovania

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Žijeme oddelene, ale stále som šťastná. Ivana Chýlková by mala o živote s Krausom napísať knihu

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Keď jej tretíkrát zistili rakovinu, už sa nezrútila. Slovenskú speváčku zákerná choroba naučila dôležitú vec

— Foto: Instagram @stefi.official

Vďaka chorobe získala obrovský nadhľad a na život sa už pozerá celkom inak.

Trikrát čelila rakovine, no boj napokon zvládla. Speváčka Štefánia Šalatová, známa aj ako Stefi, sa nedávno na Instagrame podelila s fanúšikmi o radostnú novinu. „Prekonala som tretiu rakovinu. TRETIU!!! Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá!“ vykričala do sveta so slzami v očiach. Z jej príbehu naskakuje husia koža, no jej skúsenosť, sila a nadhľad hrejú pri srdci. Prečítajte si príbeh ženy, ktorá si musela prejsť peklom, aby mohla objaviť skutočné šťastie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa STEFI 🎤 www.stefimusic.com (@stefi.official)

Prvý šok

Od šestnástich sa živila hudbou, s kapelou vystupovala prevažne na svadbách a ničím sa netrápila. Štefi sa chcela venovať hudbe a dávala do toho všetko, často aj na úkor samej seba. Potom prišiel prvý veľký šok.

Foto: Instagram @stefi.official

„Jeden večer bol zlomový, neviem, či sa mi už predtým v podpazuší niečo tvorilo, ale zrazu prišli neznesiteľné bolesti. Keď som ráno vstávala do práce, nemohla som tou rukou už ani šoférovať,“ opisuje pre magazín Život speváčka, ktorá si v tom období privyrábala aj ako vychovávateľka v škôlke. „Bolo to obdobie, keď som bola často chorľavá, výrazne som schudla, bola som vyblednutá,“ približuje dnes.

Strašidelný verdikt

Situáciu spočiatku neriešila, keď však uzliny a bolesti ani po mesiacoch neustupovali, začala chodiť po vyšetreniach. A verdikt znel napokon strašidelne – Hodgkinov lymfóm, čiže rakovina lymfatických uzlín. „Veľmi som sa v tej chvíli zľakla, nevedela som, čo ma čaká. Myslela som si, že rakovina môže znamenať ak nie koniec života, tak aspoň veľké obmedzenie, že už nebudem tak vládať, nebudem už nikdy taká výkonná ako dovtedy a nebudem sa môcť v živote venovať svojim veciam. Trvalo to však len malú chvíľu, kým som si zistila všetky informácie a pochopila som, že to tak vôbec nemusí byť – aj napriek tomu, že liečba bola náročná,“ vyznáva sa Štefi v relácii Opri sa o mňa rádia Slovensko. Spočiatku liečbu dostávala len ambulantne, a tak sa mohla naďalej venovať všetkému, čo ju napĺňalo. Paradoxne, viac než to, že má v tele zhubný nádor, ju v tom čase trápilo, že v dôsledku chemoterapie príde o vlasy.

Prečítajte si tiež: Slovenská speváčka sa tretí raz postavila rakovine: Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá!

„Mala som celý život vlasy po zadok a každý mi hovoril, aké ich mám dlhé a zdravé, ako som si ich vypestovala... Že mám o ne zrazu prísť, bolo pre mňa veľmi zraňujúce,“ podotýka. „Bola som však stále to naivné 21-ročné dievčatko a napriek varovaniu lekára som si do poslednej chvíle myslela, že budem jedna z tých, ktoré dostanú takú chemoterapiu, pri ktorej sa to nestane,“ smeje sa dnes vyzretá mladá žena, ktorá svoj výzor už od istého času nerieši. Kvôli zmene jej priorít sa napokon rozišla i s vtedajším priateľom a miesto po jej boku časom zaujal nový muž. „Pritiahla som si Tomáša, on nie je z tých, ktorý by riešil takéto veci, a je mi od začiatku neskutočnou oporou,“ uznáva Štefi, ktorá sa napokon z rakoviny vysekala. Hodgkinov lymfóm však udrel po čase znova.

Vysvietená ako vianočný stromček

Článok pokračuje na ďalšej strane...

