Aj keď bol ministrom, na jej obedy musel chodiť. Ľubo Roman prežil 51 rokov s netypickou Slovenkou Ines
Aj keď bol ministrom, na jej obedy musel chodiť. Ľubo Roman prežil 51 rokov s netypickou Slovenkou Ines
Aj keď bol ministrom, na jej obedy musel chodiť. Ľubo Roman prežil 51 rokov s netypickou Slovenkou Ines

Ľubo Roman / Spolu s Janou Belákovou vo filme Slnko v sieti (1962)
Ľubo Roman / Spolu s Janou Belákovou vo filme Slnko v sieti (1962) — Foto: Wikipedia/Pavol Frešo, CSFD/Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba

Priznával, že žiť s ním nebola žiadna zábava.

„Myslím si, že niektorí mi aj závideli, že som prežil celý život po boku jednej ženy,“ hovoril legendárny herec, podnikateľ a politik Ľubo Roman, ktorý často pôsobil prísne, preto mnohých prekvapila jeho mäkkosť a pokora. Svoj život chcel venovať najmä vnúčatám, deťom a manželke Ines, s ktorou sa spoznal ešte ako tínedžer a po boku ktorej prežil 51 rokov. Rodina bola uňho na prvom mieste možno práve preto, že o tú svoju prišiel v detstve veľmi skoro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Choroba mu vzala rodičov

Ľubo Roman mal šesť rokov, jeho sestra Helenka o rok menej a brat Dušan o rok viac, keď im zomrela mamička na rakovinu. „Na mamu nemám veľa spomienok, ale stále na ňu myslím. Možno preto, že som ju stratil tak zavčasu, ju považujem za svojho anjela,“ spomínal pre Plusku Ľubo Roman, ktorému o sedem rokov neskôr choroba vzala aj otca. Zo súrodencov sa stali tri neplnoleté siroty a ako 13-ročný musel predčasne dospieť.

Milan Lasica.
Prečítajte si tiež: Matka sa ho vzdala, otca našli mŕtveho na ulici. Milan Lasica vedel aj o bolesti hovoriť s nadhľadom

„Nemal som najšťastnejšie detstvo. Nemal som mamu, neskôr ani otca, ale vtedy sa mi to nezdalo až také strašné. Žil som si vlastný život a to, že sme jeden čas žili vlastne len s bratom a so sestrou v jednej domácnosti ako nedospelí ľudia, ktorí sa vedeli postarať o to, že nejako prežili, je svojím spôsobom zaujímavé. Chvalabohu, že sme okolo seba mali ľudí, ktorí nám priali, alebo nám chceli pomôcť,“ spomínal si pre markizácky Reflex na časy, keď na troch Romanovcov dozerali takzvané uličné výbory, ktoré mali na starosti osirotené a neplnoleté deti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=723873667654149&set=a.122638511111004

Boli lakomí

Pravidelné kontroly zisťovali, že traja súrodenci žili príkladne a vďaka tomu nemuseli ísť do detského domova. Sestra Helenka varila a prala a Ľubo, ktorý od ôsmich rokov vystupoval v rozhlase a televízii, nosil domov peniaze, vďaka ktorým so súrodencami vyžili. „Tam sme sa naučili hospodáriť a odvtedy sme lakomí,“ smial sa.

Národná umelkyňa Mária Hubová Kišoňová / Martin Huba
Prečítajte si tiež: Aby nebol rozmaznaný, mama ho dala do sirotinca. Martin Huba vďaka trom ľuďom preplával životom

Hoci ho to odmalička ťahalo k umeniu, vraj z praktických dôvodov sa rozhodol ísť na ekonomickú školu. „Ale aj preto, že tam boli skoro samé dievčatá,“ vtipkoval v rozhovore pre Plusku Ľubo Roman, ktorého spolužiačky po celý čas obletovali. On vraj nemusel vôbec nič, ani sa učiť.

