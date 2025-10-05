Pani Irenka varí ľuďom bez domova zo svojho dôchodku. U Bystričanky nájdu sprchu, ale hlavne dôstojnosť
Reakcie na jej nezištnosť sú rôzne.
Má 74 rokov a mohla by si užívať pokoj na dôchodku, namiesto toho každý deň o druhej popoludní nabalí tašky s jedlom a odvezie ich autobusom ľuďom bez domova. „Fazuľová polievka je už navarená, ešte im budem robiť langoše. Koláč musí byť takisto, dnes je ovocný s mrveničkou,“ prezradila pre denník Postoj pani Irena Kišová z Banskej Bystrice, ktorá sa už viac ako dve desaťročia delí o svoj čas, energiu aj potraviny s ľuďmi, ktorých spoločnosť často ignoruje.
Ako rozprávala, tak aj žila
Na otázku, prečo pomáha, odpovedá jednoducho: „Keby som to robila kvôli ľuďom, tak by som bola sklamaná, nešťastná, ušomraná. Je to dar. Inak by som to ani nevedela robiť.“ Veľkým vzorom bola jej mamička, ktorá mala nepočujúceho manžela, osem detí, no nikdy sa nesťažovala a ešte aj vládala pomáhať iným. „Bola nám príkladom, ako rozprávala, tak aj žila,“ prezradila pani Irenka, ktorá je veriaca a preto cituje aj Bibliu: „Bol som hladný, dali ste mi jesť... A čo, Pán Ježiš príde a ja mu čo poviem?“
Irenka varí zo svojho dôchodku, niekedy jej ľudia donesú suroviny, inokedy si zoženie lacnejšiu zeleninu či ovocie. „Svojich“ bezdomovcov má rozdelených – niektorí môžu navštíviť aj jej byt, kde sa môžu prezliecť, osprchovať, odložiť si veci alebo dôstojne najesť. K dispozícii im dala aj záhradný domček a oni jej to odplácajú pomáhaním v domácnosti. Ako prezradila, jedným z nich je aj Maťko, ktorý sa ocitol na ulici po tom, že jeho manželka a sedemmesačné bábätko neprežili dopravnú nehodu. Tragédiu mu zobrala nielen rodinu, ale následne úplne všetko. Prežíva len vďaka takým ľuďom, ako je pani Irenka.
Reakcia manžela
Bystričanka, ktorá celý život pracovala ako predavačka, pociťuje zdravotné problémy aj únavu, napriek tomu je plná energie. A ako reaguje okolie na to, že pomáha ľuďom na okraji spoločnosti? Reakcie sú rôzne, niektorí susedia vraj nemajú pochopenie a aj jej manžel mal s jej nezištnosťou problém.