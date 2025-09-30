Na Ponitrí sa otrávili už štyria hubári. Dlhé varenie ani babské rady tu nepomôžu, varujú odborníci
Pomýlili si jedlé huby s muchotrávkou zelenou a pritom sa do lesa nevybrali spoločne.
V Partizánskom museli lekári minulý týždeň riešiť až štyri prípady otravy muchotrávkou zelenou. Hoci je hubárska sezóna v plnom prúde a do lesov vychádzajú najmä skúsení hubári, staré známe príslovie hovorí, že aj majster tesár sa niekedy utne, a platí to aj v tomto prípade. Preto je životne dôležité vedieť, čo si v košíku domov nesiete.
„Zbierajte iba tie huby, ktoré naozaj poznáte. Ak máte čo i len najmenšiu pochybnosť, hubu radšej nechajte v lese. V prípade zdravotných problémov po konzumácii húb okamžite volajte 155 alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Chráňte svoje zdravie aj zdravie vašich blízkych,“ pripomenul na sociálnej sieti primátor Partizánskeho Jozef Božik.
Nepomôže ani varenie
Dva manželské páry, ktoré prednedávnom skončili v tamojšej nemocnici, zbierali huby v rôznych lokalitách a podľa STVR tieto prípady spolu nesúviseli. Všetci štyria sa pritom otrávili rovnakou hubou a lekársku pomoc vyhľadali kvôli bolesti brucha, zvracaniu a hnačke.
„Boli v domnienke, že konzumujú bedľu, ale bola to muchotrávka. Treba ľudí upozorniť na to, že keď to budú variť aj tri hodiny, že to nepomôže. Tieto toxíny sú termostabilné. Útočia hlavne na pečeň, tá sa stáva nefunkčnou, potom ďalej krvné zrážanie a zlyhávajú obličky,“ vysvetlil pre STVR primár oddelenia anestéziológie a multiodbornej intenzívnej starostlivosti Gabriel Krbúšik.
Na babské rady zabudnite
Denník SME okrem toho upozorňuje aj na štatistiky, z ktorých vyplýva, že na otravu muchotrávkou zelenou zomiera 30 až 40 percent dospelých a až 80 percent detí. Najčastejšie si ju ľudia mýlia s plávkou, pečiarkami alebo bedľou, a ak ju skonzumujú, je nevyhnutné čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc. V žiadnom prípade to však neskúšajte riešiť babskými radami.