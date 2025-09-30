Koniec okuliarom! Allotex a PRELEX pre ostrý zrak aj po 40-tke
Presbyopia – strašiak, ktorý sa vkráda do života ľudí nebadane a po 40-tke prináša mnohé obmedzenia. Ak ste si všimli, že pri čítaní naťahujete ruky alebo vás pri práci s počítačom bolí hlava, je čas na návštevu lekára. Strata ostrosti zraku nie je hanba a nemusí znamenať nosenie okuliarov. Bezbolestné a rýchle laserové operácie očí Allotex a PRELEX vás vrátia do aktívneho života bez obmedzení.
Keď šošovka stráca pružnosť, nemusíte siahnuť po okuliaroch
Len malá časť ľudí sa môže pochváliť ostrým zrakom aj po štyridsiatke. Zmeny zraku nastávajú postupne z dôvodu tvrdnutia očnej šošovky. Menej flexibilná šošovka nedokáže zaostriť na blízke predmety. Ak ste aj vy spozorovali zhoršené videnie do blízka, nepanikárte. Ide o bežný stav, ktorý sa nazýva presbyopia. Hovorovo sa môžete stretnúť aj s výrazmi syndróm dlhých rúk alebo starecká slabozrakosť.
„Je to prirodzený prejav fyziologických zmien v dôsledku starnutia a prejavuje sa znížením zrakovej ostrosti na blízke vzdialenosti. Ľudia s presbyopiou si musia vzďaľovať od očí displej mobilného telefónu alebo knihu, aby dokázali prečítať písmená,“ opisuje MUDr. Veronika Combová z VESELY Očná Klinika.
Napriek tomu, že ide o bežný stav, veľa ľudí má pocit, že stráca slobodu. Tieto pocity horšie zvládajú aktívni ľudia, ktorí si nevedia predstaviť život s okuliarmi. Mať okuliare neustále po ruke pri šoférovaní, čítaní či manipulácii s telefónom je pre nich nemysliteľné. V tomto momente je čas na návštevu lekára, ktorý vám po vyšetrení zraku vysvetlí všetky možnosti liečby presbyopie.
Jednoduché vyšetrenie očí ako prvý krok k slobode
Pred liečbou presbyopie vás čaká detailné vyšetrenie zraku. Obávať sa nemusíte, pretože ide o bezbolestné vyšetrenie trvajúce zhruba dve hodiny. Počas neho lekár overí stav vašej rohovky, šošovky a očného pozadia. Formou rozhovoru si overí váš životný štýl, či ste športovec, pracujete s počítačom alebo veľa šoférujete. Na základe výsledkov lekár získa ucelený obraz o vašom zraku a odporučí riešenie na mieru. Medzi najčastejšie voľby patria moderné operácie očí PRELEX a Allotex.
PRELEX a FemtoPRELEX - trvalé riešenie pre ostrý zrak
Medzi najmodernejšie metódy liečby presbyopie patria zákroky PRELEX a FemtoPRELEX. Ide o operácie, ktoré vám vrátia zrak na všetky vzdialenosti. Počas zákroku sa starnúca šošovka pomocou lasera vymení za prémiový multifokálny implantát. Veľkým benefitom týchto metód je prevencia. S umelou šošovkou nedostanete sivý zákal, pretože zakaľujúca sa šošovka je nahradená trvalým implantátom. Aký je rozdiel medzi zákrokmi?
Pri klasickej operácii PRELEX prebieha operácia pod rukami skúseného chirurga. Počas zákroku FemtoPRELEX je použitý femtosekundový laser CATALYS, ktorý s vysokou presnosťou rozdelí šošovku na drobné časti a zníži tak manuálnu prácu operatéra až o 60 %. Vďaka tomu je zákrok ešte šetrnejší a riziko komplikácií minimálne.
Samotná operácia očí trvá len niekoľko minút a vykonáva sa v lokálnej anestézii pomocou očných kvapiek. Pacient je počas celého zákroku pri vedomí a necíti bolesť. Už niekoľko hodín po operácii si väčšina ľudí všimne citeľné zlepšenie videnia a nasledujúci deň sa môžu vrátiť k čítaniu, práci s počítačom či dokonca k šoférovaniu.
„Laserový lúč šošovku rozdelí na niekoľko stoviek malých kúskov, ktoré sa z oka odstránia výrazne ľahšie a šetrnejšie ako pri iných operačných metódach. Laser je možné nastaviť presne na mieru pacienta, čo zaručí maximálnu bezpečnosť a precíznosť zákroku,“ dodáva MUDr. Pavol Veselý.
Allotex - zákrok pre korekciu dioptrií na blízko
Operácia PRELEX nie je jedinou metódou, ktorá sa pri korekcii zraku používa. Ak nepotrebujete meniť šošovky a vidíte dobre do diaľky, lekár vám navrhne zákrok Allotex. Táto metóda je menej invazívna, rýchla a zákrok bezbolestný. Počas zákroku je do rohovky implantovaný priehľadný kruhový segment od certifikovaného výrobcu. Implantát sa vkladá len do nedominantného oka.
Celý zákrok trvá menej než 15 minút, vykonáva sa v lokálnej anestézii a už nasledujúci deň môžete fungovať úplne normálne. Výhodou je aj to, že implantát je reverzibilný. Ak by vám nevyhovoval, lekár ho môže odstrániť.
„Po Allotexe som sa cítila, akoby mi niekto vrátil mladé oči. Konečne môžem čítať knihu bez toho, aby som hľadala okuliare. A čo je pre mňa najdôležitejšie, nemusím sa báť šoférovať ani večer,“ opisuje svoju skúsenosť 47-ročná Jana.
Rozhodnutie o živote bez obmedzení je len na vás
Benefitom zákrokov PRELEX a Allotex nie je len ostré videnie. Neoceniteľný je pocit slobody – nemusíte so sebou nosiť okuliare, môžete športovať, cestovať či si prečítať knihu bez hľadania okuliarov. Ak vás trápi rozmazané videnie na blízko, nečakajte, kým sa problém zhorší. Počas osobnej konzultácie vo VESELY Očná klinika vám lekári vyšetria oči, vysvetlia všetky možnosti a odporučia najlepšie riešenie presne pre vás. Objednajte sa na konzultáciu už dnes, vaše oči si to zaslúžia.