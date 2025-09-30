Chlapček s autizmom si v reštaurácii vypýtal jedlo, ktoré nemali. Ľudské gesto čašníka dojalo tisíce ľudí - Dobré noviny
Dobré noviny
Chlapček s autizmom si v reštaurácii vypýtal jedlo, ktoré nemali. Ľudské gesto čašníka dojalo tisíce ľudí
Chlapček s autizmom si v reštaurácii vypýtal jedlo, ktoré nemali. Ľudské gesto čašníka dojalo tisíce ľudí

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @katemangostar / Freepik, @freepik

Pre mnohých bežná večera, pre nich nezabudnuteľný zážitok.

Pre väčšinu ľudí je maličkosť vybrať si jedlo z menu. Pre rodinu s autistickým chlapcom to však bolo chvíľou bezradnosti a smútku. Syn sa nedokázal rozhodnúť, rodičia cítili jeho napätie a pri stole zavládlo ticho. Potom však prišlo láskavé gesto od čašníka, ktoré nikto nečakal – naklonil sa a chlapca sa opýtal, čo by si naozaj dal.

Obyčajné cestoviny, neobyčajný okamih

Chlapec bez váhania odpovedal, že by chcel cestoviny s maslom. Jedlo, ktoré v menu vôbec nebolo. Čašník ani na chvíľu nezaváhal, odovzdal želanie do kuchyne a o pár minút bolo na stole.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/RadioExpres/posts/pfbid02djZg9jrs66CsXxXz7TM5ettt2N4i8KTUtFN73pC4Ny8MFrEfcw3UWM79j5TF4iSDl

„Ani si neúčtoval nič navyše. Moji rodičia sa pri stole takmer rozplakali,“​ zaznelo v príbehu, o ktorý sa podelilo rádio Expres. Obyčajný tanier cestovín sa stal symbolom toho, že ľudskosť ešte nevymizla a že aj malý čin dokáže dojať tisíce ľudí.

Malé skutky, veľká sila

Príbeh sa okamžite rozšíril po sociálnych sieťach a spustil vlnu zdieľania ďalších krásnych skúseností. Wendy napríklad napísala, že v hoteli, kde pracuje, sa vždy pýta hostí so zdravotným znevýhodnením, či nepotrebujú niečo špeciálne. Sama má ťažko postihnuté dieťa, preto vie, aké dôležité je uľahčiť rodinám chvíle, keď si chcú oddýchnuť.

