Chlapček s autizmom si v reštaurácii vypýtal jedlo, ktoré nemali. Ľudské gesto čašníka dojalo tisíce ľudí
Pre mnohých bežná večera, pre nich nezabudnuteľný zážitok.
Pre väčšinu ľudí je maličkosť vybrať si jedlo z menu. Pre rodinu s autistickým chlapcom to však bolo chvíľou bezradnosti a smútku. Syn sa nedokázal rozhodnúť, rodičia cítili jeho napätie a pri stole zavládlo ticho. Potom však prišlo láskavé gesto od čašníka, ktoré nikto nečakal – naklonil sa a chlapca sa opýtal, čo by si naozaj dal.
Obyčajné cestoviny, neobyčajný okamih
Chlapec bez váhania odpovedal, že by chcel cestoviny s maslom. Jedlo, ktoré v menu vôbec nebolo. Čašník ani na chvíľu nezaváhal, odovzdal želanie do kuchyne a o pár minút bolo na stole.
„Ani si neúčtoval nič navyše. Moji rodičia sa pri stole takmer rozplakali,“ zaznelo v príbehu, o ktorý sa podelilo rádio Expres. Obyčajný tanier cestovín sa stal symbolom toho, že ľudskosť ešte nevymizla a že aj malý čin dokáže dojať tisíce ľudí.
Malé skutky, veľká sila
Príbeh sa okamžite rozšíril po sociálnych sieťach a spustil vlnu zdieľania ďalších krásnych skúseností. Wendy napríklad napísala, že v hoteli, kde pracuje, sa vždy pýta hostí so zdravotným znevýhodnením, či nepotrebujú niečo špeciálne. Sama má ťažko postihnuté dieťa, preto vie, aké dôležité je uľahčiť rodinám chvíle, keď si chcú oddýchnuť.