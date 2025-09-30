FOTO: Polovica mňa, polovica teba. Náš najlepší obranca Martin Fehérváry sa podelil o veľkú novinu
Hokejista po jednej životnej tragédii veľmi dobre vie, aká dôležitá je rodina.
„Má dva magisterské tituly. To má aj za mňa jeden, dopĺňame sa,“ smial sa kedysi v rozhovore s Adelou a Sajfom Martin Fehérváry, ktorý tvorí štyri roky pár s partnerkou Natáliou. Otvorene priznal, že ho očarila nielen svojou krásou, ale aj múdrosťou, šikovnosťou a hrejivým pocitom, že sa s ňou dokáže porozprávať o čomkoľvek. Teraz sa spolu tešia aj z novej životnej etapy, ktorá im prinesie ešte viac radosti.
Ty a ja
Náš najlepší súčasný obranca čoskoro oslávi 26. narodeniny, no ten najlepší darček, zdá sa, už dostal. O radostnú správu sa podelila na Instagrame jeho priateľka Natália, ktorá napísala jednoduché slová: „Polovica mňa + polovica teba.“ Fotografiami, na ktorých vidieť rastúce bruško potvrdila, že s Martinom čakajú ich prvé bábätko.
Po oznámení tejto radostnej novinky začali dvojici gratulovať kamaráti aj spoluhráči. Gratuláciu poslala manželka Tomáša Tatara, Veronika, ako aj manželka Fehérváryho spoluhráča z Washingtonu Alexandra Ovečkina – Anastázia Šubskaja.
Sila rodiny
Martin Fehérváry si za veľkou mlákou buduje krásny život, hoci jeho cesta k úspechu nebola vôbec jednoduchá – ako sedemročný prišiel o maminu, ktorá sa jeho najväčších životných víťazstiev nedočkala. „Ona by si zaslúžila cítiť tú radosť,“ priznal Martinov otec v relácii Opri sa o mňa, v ktorej ukázali silu ich rodiny.
Dnes môžu Martin a Natália naplno oslavovať – nielen lásku, ktorá ich spája, ale aj nový život, ktorý spolu privítajú. Po všetkých životných skúškach sa im tak otvára najkrajšia kapitola, plná radosti, očakávania a malých zázrakov, ktoré prinesie ich prvé bábätko.