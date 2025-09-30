FOTO: Polovica mňa, polovica teba. Náš najlepší obranca Martin Fehérváry sa podelil o veľkú novinu - Dobré noviny
Dobré noviny
FOTO: Polovica mňa, polovica teba. Náš najlepší obranca Martin Fehérváry sa podelil o veľkú novinu
FOTO: Polovica mňa, polovica teba. Náš najlepší obranca Martin Fehérváry sa podelil o veľkú novinu

Martin Feherváry s partnerkou Natáliou.
Martin Feherváry s partnerkou Natáliou. — Foto: Instagram/martin.fehervary; Instagram/natalialevius

Hokejista po jednej životnej tragédii veľmi dobre vie, aká dôležitá je rodina.

„Má dva magisterské tituly. To má aj za mňa jeden, dopĺňame sa,“ smial sa kedysi v rozhovore s Adelou a Sajfom Martin Fehérváry, ktorý tvorí štyri roky pár s partnerkou Natáliou. Otvorene priznal, že ho očarila nielen svojou krásou, ale aj múdrosťou, šikovnosťou a hrejivým pocitom, že sa s ňou dokáže porozprávať o čomkoľvek. Teraz sa spolu tešia aj z novej životnej etapy, ktorá im prinesie ešte viac radosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natalia (@natalialevius)

Ty a ja

Náš najlepší súčasný obranca čoskoro oslávi 26. narodeniny, no ten najlepší darček, zdá sa, už dostal. O radostnú správu sa podelila na Instagrame jeho priateľka Natália, ktorá napísala jednoduché slová: „Polovica mňa + polovica teba.“ Fotografiami, na ktorých vidieť rastúce bruško potvrdila, že s Martinom čakajú ich prvé bábätko. 

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.
Prečítajte si tiež: So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Po oznámení tejto radostnej novinky začali dvojici gratulovať kamaráti aj spoluhráči. Gratuláciu poslala manželka Tomáša Tatara, Veronika, ako aj manželka Fehérváryho spoluhráča z Washingtonu Alexandra Ovečkina – Anastázia Šubskaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natalia (@natalialevius)

Sila rodiny

Martin Fehérváry si za veľkou mlákou buduje krásny život, hoci jeho cesta k úspechu nebola vôbec jednoduchá – ako sedemročný prišiel o maminu, ktorá sa jeho najväčších životných víťazstiev nedočkala. „Ona by si zaslúžila cítiť tú radosť,“ priznal Martinov otec v relácii Opri sa o mňa, v ktorej ukázali silu ich rodiny.

Martin Fehérváry / Martin Fehérváry s mamou Gabikou
Prečítajte si tiež: Pamätá si na posledný telefonát. Hokejista Martin Fehérváry mal sedem rokov, keď prišiel o to najcennejšie

Dnes môžu Martin a Natália naplno oslavovať – nielen lásku, ktorá ich spája, ale aj nový život, ktorý spolu privítajú. Po všetkých životných skúškach sa im tak otvára najkrajšia kapitola, plná radosti, očakávania a malých zázrakov, ktoré prinesie ich prvé bábätko.

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.