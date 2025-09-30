Slovenka bude mať pod palcom 15 krajín. Na čelo technologického giganta sa postaví niekdajšia basketbalistka
Aj z nášho regiónu môžu prichádzať riešenia s globálnym dosahom, tvrdí.
Technologický gigant Microsoft má novú prezidentku pre región Central Europe and Central Asia. Hoci by táto správa mohla ľahko zapadnúť medzi ostatné, pre Slovensko ide o mimoriadny úspech. Do tejto významnej pozície bola totiž vymenovaná Slovenka Barbora Paulovič Deckerová, ktorá bude od októbra 2025 z Bratislavy viesť jeden z globálne najrýchlejšie rastúcich a najrozmanitejších regiónov spoločnosti, ktorý zahŕňa až 15 krajín a množstvo partnerov.
Dve dekády skúseností
Novú prezidentku vymenovali v čase, keď Microsoft oslavuje 30 rokov pôsobenia na Slovensku a Barbora Paulovič Deckerová má viac než 20 rokov skúseností z technologického prostredia.
Týždenník Trend na portáli Mediálne.sk uvádza, že jej hlavnou úlohou bude najmä podpora zavádzania umelej inteligencie, digitálna transformácia firiem a verejného sektora či rozvoj partnerstiev.
Dôležitá úloha Bratislavy
„Verím, že umelá inteligencia nie je len módne slovo, ale praktický nástroj, ktorý - ak sa využije zodpovedne a kreatívne - dokáže posunúť firmy vpred, podporiť hospodárstvo a zlepšiť život v našich komunitách. Teším sa na spoluprácu s tými, ktorí majú odvahu inovovať a spoločne ukázať, že aj z nášho regiónu môžu prichádzať riešenia s globálnym dosahom,“ uviedla nová prezidentka, ktorá bola v mladosti profesionálnou basketbalistkou.
Českú a slovenskú pobočku Microsoftu naďalej vedie Michal Stachník, no vymenovanie Barbory Paulovič Deckerovej má byť dôkazom, že Slovensko zohráva dôležitú úlohu v globálnych inováciách a že aj z Bratislavy možno riadiť strategické aktivity s dopadom na celé regióny.