Slovenka bude mať pod palcom 15 krajín. Na čelo technologického giganta sa postaví niekdajšia basketbalistka - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Slovenka bude mať pod palcom 15 krajín. Na čelo technologického giganta sa postaví niekdajšia basketbalistka
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Žijeme oddelene, ale stále som šťastná. Ivana Chýlková by mala o živote s Krausom napísať knihu

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

SLEDUJE NÁS 207 307 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Slovenka bude mať pod palcom 15 krajín. Na čelo technologického giganta sa postaví niekdajšia basketbalistka

Barbora Paulovič Deckerová.
Barbora Paulovič Deckerová. — Foto: Promo fotografie Microsoft, Wikimedia Commons/Mike Mozart

Aj z nášho regiónu môžu prichádzať riešenia s globálnym dosahom, tvrdí.

Technologický gigant Microsoft má novú prezidentku pre región Central Europe and Central Asia. Hoci by táto správa mohla ľahko zapadnúť medzi ostatné, pre Slovensko ide o mimoriadny úspech. Do tejto významnej pozície bola totiž vymenovaná Slovenka Barbora Paulovič Deckerová, ktorá bude od októbra 2025 z Bratislavy viesť jeden z globálne najrýchlejšie rastúcich a najrozmanitejších regiónov spoločnosti, ktorý zahŕňa až 15 krajín a množstvo partnerov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Patrik Krauspe (@pkrauspe)

Dve dekády skúseností

Novú prezidentku vymenovali v čase, keď Microsoft oslavuje 30 rokov pôsobenia na Slovensku a Barbora Paulovič Deckerová má viac než 20 rokov skúseností z technologického prostredia.

Týždenník Trend na portáli Mediálne.sk uvádza, že jej hlavnou úlohou bude najmä podpora zavádzania umelej inteligencie, digitálna transformácia firiem a verejného sektora či rozvoj partnerstiev.

Foto: Promo fotografie Microsoft

Dôležitá úloha Bratislavy

„Verím, že umelá inteligencia nie je len módne slovo, ale praktický nástroj, ktorý - ak sa využije zodpovedne a kreatívne - dokáže posunúť firmy vpred, podporiť hospodárstvo a zlepšiť život v našich komunitách. Teším sa na spoluprácu s tými, ktorí majú odvahu inovovať a spoločne ukázať, že aj z nášho regiónu môžu prichádzať riešenia s globálnym dosahom,“ uviedla nová prezidentka, ktorá bola v mladosti profesionálnou basketbalistkou.

Českú a slovenskú pobočku Microsoftu naďalej vedie Michal Stachník, no vymenovanie Barbory Paulovič Deckerovej má byť dôkazom, že Slovensko zohráva dôležitú úlohu v globálnych inováciách a že aj z Bratislavy možno riadiť strategické aktivity s dopadom na celé regióny.

Anna Podmanická a Tomáš Černák.
Prečítajte si tiež: Mladá Slovenka a Čech získali prestížnu cenu. Prišli na to, ako vyčistiť vodu od antibiotík a baktérií

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.